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埃及新增武漢肺炎病例 患者為外國人有輕微症狀

最新更新：2020/03/02 19:36

（中央社開羅2日綜合外電報導）埃及當局今天通報境內出現第2起2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）確診案例。根據當局與世界衛生組織（WHO）的聯合聲明，新增案例是外國人，出現「輕微症狀」，目前已被隔離。

法新社報導，這份聲明並指出，接觸過患者的其他人也在接受篩檢。

埃及2月14日宣布境內出現第1例，同時也是非洲武漢肺炎首例。根據聯合聲明，該名染病的中國人已於上週康復出院。

另外，法國與加拿大之前各自宣布有7名來自埃及的旅客確診。現在開羅政府正在跟兩國合作。

在波斯灣武漢肺炎案例日增之際，卡達昨天以防堵疫情為由，暫時禁止埃及旅客以中轉方式入境。根據「華盛頓郵報」（The Washington Post），兩國自2017年11月起就無直航班機。

科威特雖未祭出飛航禁令，仍對從埃及登機的旅客實施額外篩檢措施。

埃及衛生部長扎耶德（Hala Zayed）昨天赴中國前在開羅機場召開記者會，讚揚北京致力抑制病毒擴散。值此之際，埃及衛生部處理疫情的方式，則在社群媒體上引來愈來愈多批評和諷刺貼文。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1090302

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