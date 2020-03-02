新天地教會確診2418例 當局掌握42教友去過武漢

（中央社首爾2日綜合外電報導）爆發武漢肺炎群聚感染的新天地教會目前確診2418例，為找出感染源頭，韓國當局調查教友出入境紀錄，初步掌握去年7月至今有42人去過武漢，目前仍在比對，並進一步調查接觸史。

中央防疫對策本部今天表示，已收到對從中國返韓的新天地教會教友的第一次調查結果，其中有2人符合當局掌握名單，但只有1人曾去過武漢，並在1月8日入境韓國，這名教友並未確診感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），也沒有參加大邱分會禮拜活動，必須進一步調查是否有私下接觸其他確診者的可能性。

韓聯社報導，防疫當局正就新天地教會提供的教友名單調查出入境紀錄，但必須針對同名或資料錯誤等案例追加調查，目前仍在進行。

根據法務部調查結果，去年7月1日至今年2月27日，新天地教會21萬1462名國內教友中，共有3572人從中國入境韓國，其中41人是從武漢返韓；3萬3281名海外教友中，則有38人從中國入境韓國，其中只有1人是從武漢回到韓國。

中央防疫對策本部表示，正在比對這42人的資料，並針對確認符合名單的2人進一步調查。接下來規劃先集中分析疫情剛開始爆發的去年12月初至今年1月底入境資料。

韓國境內確診武漢肺炎人數今天來到4335例，一天新增599例，並有26人死亡，與新天地教會相關確診者已達2418例，占逾半數。（譯者：廖禹揚/核稿：陳永昌）1090302