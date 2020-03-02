馬來西亞政壇動盪 前部次長各1人傳染上武漢肺炎

（中央社記者郭朝河吉隆坡2日專電）馬來西亞傳出前部次長各一人因可能接觸武漢肺炎確診患者而感染，目前一人檢驗結果為陰性，另一人則必須等到明天才能確定。

馬來西亞「星洲網」報導，由於城市發展局控股有限公司（UDA控股）一名董事局成員今天確診感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），引起政壇恐慌，因為這名董事2月27日才出席某部門部次長卸任歡送晚宴，並與這兩位部次長近距離接觸。

消息指出，其中一名前部長已經跳槽參與新執政聯盟，另一位前次長仍保留原執政的希望聯盟成員身分。

被懷疑可能染上武漢肺炎的前部長聲稱，他已接受檢測，報告呈陰性，但為了安全起見，目前在家隔離；而前次長則已接受身體檢查，明天報告才能出爐。

由於卸任晚宴有許多政治人物與媒體出席，因此衛生部目前會追蹤所有曾接觸確診病患的人士，包括城市發展局控股的職員，以防止疫情擴散。

截至昨天為止，馬來西亞累計29起確診病例，其中15人為中國遊客，11人為馬來西亞人，另外3名則分別是美國遊客、在馬來西亞工作的日本人，以及結婚後定居在馬來西亞的義大利人。（編輯：陳永昌）1090302