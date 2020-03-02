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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情11/100

印尼首例武漢肺炎個案拖2週才確診 同住家人竟不篩檢

最新更新：2020/03/02 21:59
印尼總統佐科威（左）在衛生部長普蘭多（右）陪同下，2日在總統府對媒體宣布，印尼有兩名民眾感染武漢肺炎。這是印尼首度證實境內出現確診病例。（印尼總統府提供）中央社記者石秀娟雅加達傳真　109年3月2日
印尼總統佐科威（左）在衛生部長普蘭多（右）陪同下，2日在總統府對媒體宣布，印尼有兩名民眾感染武漢肺炎。這是印尼首度證實境內出現確診病例。（印尼總統府提供）中央社記者石秀娟雅加達傳真　109年3月2日

（中央社記者石秀娟雅加達2日專電）印尼今天證實境內首度出現母女2例武漢肺炎確診病例，首例是在症狀出現2週後才接受篩檢確認。令人擔憂的是，印尼衛生部竟未對確診病例的另兩位家人篩檢，只表示持續觀察。

印尼首度確診2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的2個病例，分別是31歲的舞蹈老師以及她64歲的母親。舞蹈老師的感染源疑似是2月底在馬來西亞確診的日本女性友人。

印尼衛生部長普蘭多（Terawan Agus Putranto）指出，這位日本女性友人2月初入境印尼時曾有發燒及流感症狀，但她服藥後通過機場的體溫測試，她與舞蹈老師2月14日在雅加達見面。

衛生部資料顯示，舞蹈老師在2月16日開始咳嗽並就醫，她的母親隨後在2月22日出現症狀，她們在2月26日表示希望住院，日本女性友人在2月28日告知舞蹈老師確診消息。印尼衛生部才在3月1日將母女2人轉診到雅加達的醫院進行病毒篩檢，今天確診。

對於舞蹈老師出現症狀2週後才進行病毒篩檢，普蘭多表示，這是因為她近期並沒有赴疫情國家的旅遊史。

普蘭多也指出，舞蹈老師與母親及另外2位家人同住，衛生部並未對另2位家人採集檢體做病毒篩檢，他們健康良好，會持續觀察。

印尼衛生部疾病管制及預防局局長艾農（Anung Sugihantono）今天稍晚在衛生部記者會指出，衛生部已經掌握與2名確診病例有密切接觸的48人，會密切觀察他們的狀況。

此外，曾經到印尼旅遊、或者過境印尼之後，在其他國家確診武漢肺炎的個案，今天再增加3人，總人數達到7人。其中4人與峇里島有關，2人到過巴淡島，1人在雅加達。（編輯：韋樞）1090302

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