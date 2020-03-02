武漢肺炎全球延燒 韓國日本疫情一次掌握

（中央社首爾2日綜合外電報導）武漢肺炎疫情發燒，韓國今天通報，確診病例今天新增599例，累計確診總數4335例。因應疫情，日本首相安倍晉三呼籲制訂宣告緊急狀態法源，中日同意延後習近平訪日。

韓國聯合新聞通訊社報導，韓國疾病管理本部今天下午通報，境內新增123起武漢肺炎案例，累計確診總數來到4335例。

韓國疾病管理本部（KCDC）上午通報新增476起案例。加上下午新增案例，今天單日新增599起武漢肺炎案例。

●韓國口罩限購5片民眾搶購

韓國疫情升溫，政府雖以每日500萬片口罩為供貨目標，且每人限購5片，仍供不應求，大邱、慶尚北道等各地作為販賣窗口的郵局都大排長龍，不少民眾不畏低溫，凌晨就出門排隊。

●韓國中小學幼兒園再延2週開學

韓國教育部長俞銀惠今天下午在媒體簡報會表示，受到武漢肺炎疫情影響，全國中小學和幼兒園開學日將再延後2週，從9日延後至23日。

●新天地教會教主下跪謝罪

韓國武漢肺炎疫情快速延燒，確診逾半數為爆發群聚感染的新天地教會教友，教會因此遭質疑未配合防疫，新天地教會總會長李萬熙今天召開記者會下跪謝罪，並承諾會全力支持防疫。

現年88歲的李萬熙今天在韓國時間下午3時15分左右召開記者會表示，當局已盡了最大的努力，「我們也立即提供協助，但仍對此感到相當羞愧」，並下跪請求各界的原諒。

●日本北海道確診77例

日本放送協會（NHK）報導，北海道與札幌市政府今天表示，新增5起武漢肺炎病例，分別是住在鄂霍次克海側的50多歲及60多歲男性共3人、旭川市的40多歲女性及札幌市的一人。

北海道總計已有77例確診病例。

根據NHK自行統計，截至今天晚上日本時間10時為止，日本境內共有274例，鑽石公主號則有706例，總計980例；死亡人數加總境內感染6例及鑽石公主號6例，總計12例。

●安倍盼制訂宣告緊急狀態法源

為預防武漢肺炎疫情蔓延，日本首相安倍晉三今天表達出希望早日完成立法的想法，盼比照過去H1N1新型流感制訂特別措施法，讓採取包括實施「緊急事態宣言」等措施成為可能。

●日將採第2波措施動用預備金助中小企業

日本首相安倍晉三今天表示，他將在10日左右宣布第2波因應措施，以遏止武漢肺炎蔓延，並減少疫情對經濟的傷害。

安倍晉三告訴國會，日本政府將有充分的作為，包括動用逾2700億日圓（約新台幣753億元）預備金，幫助中小企業應對財務缺口。

●中日同意延後習近平訪日

路透社今天引述知情人士披露，鑒於武漢肺炎延燒，日本和中國已同意延後中國國家主席習近平的日本國是訪問行程。 習近平原訂4月上旬訪日。

●日銀總裁罕見喊話日股反彈收紅

武漢肺炎疫情重挫東京股市，日本銀行（中央銀行）總裁黑田東彥今天罕見發表談話向市場喊話，會努力提供充足資金供給及確保金融市場安定。

在日本銀行罕見喊話安撫投資人，保證日銀將提供支援，以降低市場對武漢肺炎疫情的憂慮後，東京股市今天止跌反彈，終場以紅盤作收。

●日本餐廳郵輪業者聲請破產

經營餐廳郵輪事業的日本神戶市LUMINOUS CRUISING公司，今天宣布已向神戶地院聲請民事再生。目前看來可能是受到武漢肺炎影響，從一月以來就有很多消費者取消原先預約。

●日本出現搶購衛生紙風潮

在武漢肺炎疫情延燒之際，日本也出現「衛生紙之亂」，儘管業者及政府都出面澄清衛生紙跟口罩原料不同，沒有缺貨，但民眾仍搶購一空，學者分析，這是一種「自證預言」現象。

●泰國確診病例43起

泰國政府今天宣布新增1例武漢肺炎確診病例，是一名從事觀光業的泰國女子，全國累積病例已達43例。泰國防疫官員表示，泰國本土傳播案例相當有限，並未進入社區傳染階段。

●印尼出現首兩例武漢肺炎確診

印尼總統佐科威今天宣布，印尼有一對母女感染武漢肺炎，女兒曾與到過印尼的日本籍武漢肺炎患者接觸，再傳染給母親。這是印尼首度證實境內出現確診病例。

●馬來西亞新增4起確診累計29例

馬來西亞衛生部昨天晚上宣布，新增4起武漢肺炎確診病例，全國累計確診病例29起，已有22人康復出院，7人仍住院治療。

●澳洲證實首例社區傳播

澳洲衛生官員今天表示，一名婦女及一名男性醫生感染武漢肺炎，寫下澳洲首例社區傳播。

新南威爾斯州（NSW）衛生廳長哈扎德（Brad Hazzard）表示，一名31歲醫生的武漢肺炎檢測呈陽性，但目前不清楚他是如何感染的。

●印度新增2起確診

印度衛生與福利部今天宣布，印度新增兩名感染武漢肺炎的確診病例，一人在新德里，一人在泰倫加納省，目前皆已隔離治療，病情穩定。印度累計有5名確診病例。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1090302