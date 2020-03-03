武漢肺炎／大邱確診連4天日增破500 再添一例死亡

韓國疾病管理本部3日上午通報，武漢肺炎境內新增600起病例，確診總數為4812例，累計28例死亡。圖為防疫人員在光州一座教堂消毒。（韓聯社提供）

（中央社首爾3日綜合外電報導）韓國2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診達到4812例，其中大邱519例，已連續4天增加逾500例；死亡病例今早也再添一例，全國累計達29例。

疾病管理本部今天上午通報，截至3日凌晨零時，境內新增武漢肺炎確診病例較2日凌晨零時增加600例，較2日下午4時則增加477例，共達4812例，死亡28例。

韓聯社報導，今早大邱又新增一例死亡，根據衛生當局說明，這名78歲的確診者29日經由急診轉送至醫院檢查，並在內科重症病房隔離接受治療，當天晚上8時40分許確診，今天凌晨3時左右在東山醫院不治。

因死者原本就患有糖尿病、肺炎等疾病，衛生當局仍在調查確切死因。

韓國確診人數增加快速，其中多數集中在大邱、慶尚北道地區，截至3日凌晨零時，大邱確診數已達3600例，慶尚北道685例。其中大邱已連續4天都日增500例以上，2月29日增加741例、3月1日514例、2日512例、3日519例。（譯者：廖禹揚/核稿：王永志）1090303