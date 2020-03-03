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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情1/100

美國武漢肺炎確診約百例 疫苗估2021年問世

最新更新：2020/03/03 10:21
美國副總統彭斯（中）於美東時間2日表示，治療武漢肺炎藥物最快夏天或初秋就能問世，疫苗可能要等到明年。中央社記者江今葉華盛頓攝 109年3月3日
美國副總統彭斯（中）於美東時間2日表示，治療武漢肺炎藥物最快夏天或初秋就能問世，疫苗可能要等到明年。中央社記者江今葉華盛頓攝 109年3月3日

（中央社記者江今葉華盛頓2日專電）美國武漢肺炎確診病例已經累積達到約百例，其中26例為社區內人傳人病例，6人不幸病逝。美國副總統彭斯今天表示，治療藥物最快夏天或初秋就能問世，疫苗可能要等到明年。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）最新數據，全美武漢肺炎確診病例達91例，其中43例為境內感染，48例為武漢與鑽石公主號包機返美乘客。疫情最嚴重是美西的加州與華盛頓州，累積病例達29例；華盛頓州已有6人不幸喪生。

不過，連同各州衛生部門陸續公布病例，全美累積確診病例可能已經達到3位數。

被美國總統川普指定負責美國2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情的彭斯（Mike Pence）今天偕同總統武漢肺炎工作任務小組成員，在白宮召開記者會表示，預期會有更多病例確診，但仍強調目前民眾感染的風險仍低。

美國衛生部長艾薩（Alex Azar）進一步說明，確診病例中有26例是人與人傳播，顯示有社區傳播情況。美國民眾直接面臨的感染風險仍低，但接觸者的風險可能很高。

他也指出，風險程度有可能隨時改變，特別是看到武漢肺炎在全球範圍持續擴散，有可能使這一疾病大流行。

美國衛生部長艾薩（中）美東時間2日表示，美國武漢肺炎確診病例中有26例是社區內人與人傳播，顯示有社區傳播情況。中央社記者江今葉華盛頓攝 109年3月3日
美國衛生部長艾薩（中）美東時間2日表示，美國武漢肺炎確診病例中有26例是社區內人與人傳播，顯示有社區傳播情況。中央社記者江今葉華盛頓攝 109年3月3日

川普今天與主要製藥公司代表於白宮會談。川普在會議上表示，所有人的目標都是「加速疫苗與藥物開發」，以減輕和阻止冠狀病毒的傳播。

彭斯在記者會上談到疫苗的研發進度時表示，疫苗可能在6週內開始進行臨床實驗，預計今年年底或明年初完成；治療藥物可能在今年夏天或初秋就能問世。

由於義大利與韓國連日來確診病例快速增加，彭斯暗示可能擴大旅遊限制。他表示，韓國和義大利這兩個疫情嚴重的國家將在未來12小時內，對飛往美國航班的所有乘客進行病毒篩檢。（編輯：馮昭）1090303

被美國總統川普指定負責2019年冠狀病毒疾病疫情的副總統彭斯（右3）2日偕同總統武漢肺炎工作任務小組成員在白宮召開記者會時表示，目前美國民眾感染的風險仍低。中央社記者江今葉華盛頓攝 109年3月3日
被美國總統川普指定負責2019年冠狀病毒疾病疫情的副總統彭斯（右3）2日偕同總統武漢肺炎工作任務小組成員在白宮召開記者會時表示，目前美國民眾感染的風險仍低。中央社記者江今葉華盛頓攝 109年3月3日
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