阿根廷國企首產大麻油 依法可用於治療癲癇

（中央社記者汪碧治布宜諾斯艾利斯3日專電）阿根廷胡胡伊省擁有首家合法生產醫療用大麻油的國營企業，今年將產出首批藥用大麻油，依法可用於癲癇患者，當地政府也稱可用於癌症、帕金森氏症及罕見疾病治療。

阿根廷國會2017年3月30日通過法案，批准大麻油可用於醫療用途，並允許各省政府以研究和治療為目的種植大麻。

阿根廷TN電視台報導，北部胡胡伊省（Jujuy）是第一個合法生產醫療用途大麻的省份。當地政府透過國營企業與北美一家公司Green Leaf Farm合資，共同在占地35公頃的農場種植大麻，目前有2000株收成後將用於製造大麻油，提供當地銷售及出口。

胡胡伊省長莫拉萊斯（Gerardo Morales）在2018年批准成立農場，去年也獲得阿根廷國家安全部的授權。這一處農場距離胡胡伊首府30公里，占地9000公頃，其中35公頃用於生產大麻。

媒體報導農場內還有一處核心生產區、發芽室和溫室，生產大麻衍生的藥物。為防發生意外，農場警衛戒備相當森嚴，約有50名持槍部隊隨時監視著種植園區。

這項計畫的負責人瓜斯特拉（Marcelo Guastella）解釋大麻油生產過程，他說，大麻收成後，等過乾燥期再送到實驗室，從植物的花中提出大麻油，實驗室預計2個月內可完成製品。

莫拉萊斯2月7日造訪農場表示，今年可產出全國第一批大麻油，除免費提供醫院治療用途，也希望能夠出口。目前依法僅能用於癲癇患者，但也在研究對其他疾病的用途。

阿根廷許多省政府也有興趣投入大麻藥物生產，北部科林特斯（Corrientes）省和胡胡伊省政府簽訂協議，共同投入研究及生產醫療用途大麻，以及大麻治療各種疾病的藥物。

根據科林特斯省政府的說法，大麻藥物用於治療疾病的範圍相當廣泛，包括癲癇疾病、退行性疾病、癌症、化學療法引發的噁心、嘔吐，以及愛滋病毒、自閉症、帕金森氏症、罕見疾病等。（編輯：王永志）1090303