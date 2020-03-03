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義媒：教宗武漢肺炎檢測呈陰性反應

最新更新：2020/03/03 16:43
教宗方濟各（前）日前宣布因為感冒要缺席四旬期避靜。義大利「訊使報」3日報導，教宗的武漢肺炎病毒檢測呈陰性反應。（圖取自方濟各IG網頁instagram.com/franciscus）
教宗方濟各（前）日前宣布因為感冒要缺席四旬期避靜。義大利「訊使報」3日報導，教宗的武漢肺炎病毒檢測呈陰性反應。（圖取自方濟各IG網頁instagram.com/franciscus）

（中央社梵蒂岡3日綜合外電報導）教宗方濟各日前宣布，因為感冒要缺席四旬期避靜，這是他擔任教宗以來首次缺席。義大利「訊使報」（Il Messaggero）今天報導，教宗的武漢肺炎病毒檢測呈陰性反應。

路透社報導，梵蒂岡發言人布魯尼（Matteo Bruni）表示，他目前沒有要對這篇報導置評。

防疫資訊

美聯社與英國「每日郵報」（Daily Mail）近日報導，83歲的教宗方濟各（Pope Francis）「身體微恙」，「比較想待在（梵蒂岡住宿設施）聖瑪爾大之家（Casa Santa Marta）」

最近傳出身體不適的教宗，2月26日在主持聖灰禮儀日（Ash Wednesday Mass）彌撒時被人看到咳嗽和擤鼻涕。

之後教宗取消原定2月27日與羅馬神職人員一同出席彌撒的計畫。教宗原定當天要前往拉特蘭聖若望大教堂（St John Lateran）和羅馬神職人員見面，在四旬期（Lent）的開始舉行彌撒。

教宗近來已取消多數接見行程。阿根廷籍的教宗身體硬朗，不過數十年前因病切除一部分的肺，還飽受坐骨神經痛所苦，行走較為困難。

義大利的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情是歐洲地區中最為嚴重，目前確診超過2000例，死亡數至少52人。（譯者：李宛諭/核稿：陳彥鈞）1090303

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