武漢肺炎改變全球打招呼方式 謝絕握手與親吻
（中央社巴黎2日綜合外電報導）武漢肺炎肆虐，全球民眾都在改變工作、居家習慣與宗教儀式，以降低感染風險並避免讓疫情擴散。現在大家婉拒握手、拒絕親吻臉頰並避免擁抱，改以注視對方或透過手勢致意。
武漢肺炎已在全球奪走3060條性命，法新社整理了這波疫情如何改變全球各地的生活習慣。
● 中國：在北京，街上的紅色廣告牌與擴音器都呼籲民眾不要握手，而是改以拱手作揖致意。
● 法國：法國人在職場上都會握手問候，而親吻臉頰是一般的打招呼習慣，連剛認識的人也會這麼做，但現在各大報紙都在建議民眾如何以別的方式取代。
媒體時常訪問的生活風格專家里希特福斯（Philippe Lichtfus）聲稱，在中世紀開始的人類歷史中，握手是相對較近期的發展。他說只是行注目禮，也足以表達問候之意。
● 巴西：巴西人飲用富含咖啡因的南美飲品瑪黛茶（Mate Tea）時，一般都會共用金屬吸管，如今巴西衛生部建議國人別這麼做，同時也建議不要親吻，即使沒有碰到嘴巴。
● 德國：德國內政部長賽賀佛（Horst Seehofer）今天讓德國總理梅克爾碰了軟釘子，沒有相應地伸出手來握手，而是以面帶微笑取而代之，顯示當前疫情的嚴峻程度。兩人之後都笑出聲來，梅克爾後來揮了揮手作罷，在位子上坐下。
● 西班牙：疫情也影響西班牙最重視的傳統之一，即在復活節前一週親吻聖母瑪利亞雕像。
在聖週，信徒都會排隊親吻聖母瑪利亞與聖人雕像的手腳，以祈求祂們的保佑。現在距離復活節前一週僅剩一個月，這項儀式可能遭到禁止。西班牙國家衛生官員賽門（Fernando Simon）說：「這是我們在討論的措施之一。」
● 羅馬尼亞：春天節（Martisor）象徵春天來臨，羅馬尼亞民眾都會發送護身符與花朵，通常是由男性送給女性。
不過，羅馬尼亞政府已向民眾宣導，呼籲他們送花與護身符時不要親吻。羅馬尼亞衛生部副部長塔塔魯（Nelu Tataru）說：「送花就好，不要親吻。」
● 波蘭：波蘭是歐洲最虔誠的天主教國家之一，他們允許信徒「神領聖體」，取代吃下聖餅，或者是以手領取聖餅替代直接用嘴食用。
波蘭也要求信徒進出教堂時，不要用雙手沾聖水，改以畫十字聖號致意。
● 伊朗：伊朗有66人死於武漢肺炎，網路瘋傳的一段影片顯示，3個朋友見面時，他們將雙手插入口袋，其中兩人戴著口罩，他們碰碰彼此的腳來打招呼。碰腳也許將取代握手成為問候方式。
黎巴嫩也有類似的影片顯示，歌手艾拉瑪（Ragheb Alama）與喜劇演員史雷曼（Michel Abou Sleiman）見面時互碰對方的腳，同時用嘴吧發出親吻的聲音。
● 阿拉伯聯合大公國：跟卡達一樣，阿拉伯聯合大公國也建議民眾不要以「鼻子互碰」的傳統方式打招呼。阿聯也說，民眾不應再握手或親吻，打招呼時「揮揮手就好」。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1090303