武漢肺炎改變全球打招呼方式 謝絕握手與親吻

武漢肺炎肆虐，全球許多民眾都婉拒握手、拒絕親吻臉頰並避免擁抱，以降低感染風險。圖為2月8日中國安徽省六安市一名武漢肺炎病患出院時以雙手合十與鞠躬致謝。（檔案照片／中新社提供）

（中央社巴黎2日綜合外電報導）武漢肺炎肆虐，全球民眾都在改變工作、居家習慣與宗教儀式，以降低感染風險並避免讓疫情擴散。現在大家婉拒握手、拒絕親吻臉頰並避免擁抱，改以注視對方或透過手勢致意。

武漢肺炎已在全球奪走3060條性命，法新社整理了這波疫情如何改變全球各地的生活習慣。

● 中國：在北京，街上的紅色廣告牌與擴音器都呼籲民眾不要握手，而是改以拱手作揖致意。

● 法國：法國人在職場上都會握手問候，而親吻臉頰是一般的打招呼習慣，連剛認識的人也會這麼做，但現在各大報紙都在建議民眾如何以別的方式取代。

媒體時常訪問的生活風格專家里希特福斯（Philippe Lichtfus）聲稱，在中世紀開始的人類歷史中，握手是相對較近期的發展。他說只是行注目禮，也足以表達問候之意。

● 巴西：巴西人飲用富含咖啡因的南美飲品瑪黛茶（Mate Tea）時，一般都會共用金屬吸管，如今巴西衛生部建議國人別這麼做，同時也建議不要親吻，即使沒有碰到嘴巴。

● 德國：德國內政部長賽賀佛（Horst Seehofer）今天讓德國總理梅克爾碰了軟釘子，沒有相應地伸出手來握手，而是以面帶微笑取而代之，顯示當前疫情的嚴峻程度。兩人之後都笑出聲來，梅克爾後來揮了揮手作罷，在位子上坐下。

● 西班牙：疫情也影響西班牙最重視的傳統之一，即在復活節前一週親吻聖母瑪利亞雕像。

在聖週，信徒都會排隊親吻聖母瑪利亞與聖人雕像的手腳，以祈求祂們的保佑。現在距離復活節前一週僅剩一個月，這項儀式可能遭到禁止。西班牙國家衛生官員賽門（Fernando Simon）說：「這是我們在討論的措施之一。」

● 羅馬尼亞：春天節（Martisor）象徵春天來臨，羅馬尼亞民眾都會發送護身符與花朵，通常是由男性送給女性。

不過，羅馬尼亞政府已向民眾宣導，呼籲他們送花與護身符時不要親吻。羅馬尼亞衛生部副部長塔塔魯（Nelu Tataru）說：「送花就好，不要親吻。」

● 波蘭：波蘭是歐洲最虔誠的天主教國家之一，他們允許信徒「神領聖體」，取代吃下聖餅，或者是以手領取聖餅替代直接用嘴食用。

波蘭也要求信徒進出教堂時，不要用雙手沾聖水，改以畫十字聖號致意。

● 伊朗：伊朗有66人死於武漢肺炎，網路瘋傳的一段影片顯示，3個朋友見面時，他們將雙手插入口袋，其中兩人戴著口罩，他們碰碰彼此的腳來打招呼。碰腳也許將取代握手成為問候方式。

黎巴嫩也有類似的影片顯示，歌手艾拉瑪（Ragheb Alama）與喜劇演員史雷曼（Michel Abou Sleiman）見面時互碰對方的腳，同時用嘴吧發出親吻的聲音。

● 阿拉伯聯合大公國：跟卡達一樣，阿拉伯聯合大公國也建議民眾不要以「鼻子互碰」的傳統方式打招呼。阿聯也說，民眾不應再握手或親吻，打招呼時「揮揮手就好」。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1090303