印度武漢肺炎再添6例確診 累計達11例

（中央社記者康世人新德里3日專電）印度2日新增兩例武漢肺炎確診病例後，印度政府今天宣布，曾與新德里確診病例接觸者中，又檢驗出6人感染武漢肺炎，推升印度的武漢肺炎確診病例達11例。

印度衛生福利部今天發布聲明，在北方省阿格拉（Agra）進行2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）病例樣本病毒篩檢時，發現有6個病例樣本帶有高量武漢肺炎病毒。

印度從1月30日起確診首例武漢肺炎病例後，迄今共有11名確診病例。其中，3名從武漢求學返回克勒拉省（Kerala）的確診病例已經康復，印度政府2日通報新增兩名病例，今天再增6名病例。

聲明說，這6人均曾經與2日通報的新德里確診病例接觸過，所幸這6人一直處於隔離狀態，他們的血液樣本正送往位於普恩（Pune）的國家病毒研究所（NIV）進行二次檢驗。

印度衛生福利部表示，當局已透過綜合疾病監控計畫（Integrated Disease Surveillance Program, IDSP），完成追蹤這6名確診病例的接觸者。

印度官方2日通報2名確診感染武漢肺炎病例，其中1人是男性遊客，2月25日從義大利抵達印度新德里旅遊時沒有任何症狀，而義大利當時也非被武漢肺炎疫情影響最嚴重的國家，所以沒有接受隔離。

不過，這名男性病例最近出現發燒和呼吸困難等症狀，立即被隔離且採集檢體送檢測，2日確診感染武漢肺炎；這名男子曾搭乘航班的機組人員，都被要求居家隔離14天，若出現症狀必須向當局通報。

由於這是印度首都區出現的首名武漢肺炎病例，且這名確診病例參加的旅行團還有其他19人，曾待過新德里的飯店，也曾前往阿格拉泰姬瑪哈陵參觀，引起包括機組、旅行社、飯店人員及相關人員的恐慌，位於首都區的北方省諾伊達（Noida）政府也宣布所有學校今天關閉，考試取消。

至於另一名感染武漢肺炎病例是在泰倫加納省（Telangana）被通報，這名病例是在班加羅爾工作的工程師，2月20日從杜拜返回印度，在杜拜期間曾與香港同事接觸過；他回到班加羅爾後，2月22日從班加羅爾搭乘巴士返回泰倫加納省海得拉巴（Hyderabad）的家。

這名感染武漢肺炎的工程師已在醫院隔離治療，當局也追蹤了曾與這名工程師接觸過的人，要求他們居家隔離14天，

由於印度的武漢肺炎病例逐步增加，印度衛生福利部部長瓦德漢（Harsh Vardhan）說，總理莫迪已親自督導監控防疫工作，印度政府也成立一個跨部會委員會，定期開會討論防疫對策與工作，制定計畫以阻止疫情擴散。（編輯：韋樞）1090303