武漢肺炎迅速擴散 WHO秘書長：全球進入未知領域

（中央社北京3日綜合外電報導）世界衛生組織秘書長譚德塞表示，在對抗致命的武漢肺炎疫情戰役中，全球進入了未知的領域。中國今天的新增確診病例驟降，但世界各國卻激增，美國的死亡數也攀升至6人。

路透社報導，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，在過去24小時，中國以外的各國單日新增2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病例，幾乎是中國的9倍。

譚德塞指出，目前武漢肺炎疫情在「全球範圍」擴散的風險非常高。

他還說，中國以外最嚴重的疫情出現在韓國、義大利、伊朗和日本。但有證據顯示，韓國採用的監測方法奏效，可望能控制武漢肺炎疫情。

譚德塞昨天在瑞士日內瓦的記者會表示：「我們處於未知領域，過去我們從未見過一個呼吸道病原體有能力達到社區傳播，但同時，疫情可以透過正確的方法抑制。」

譚德塞提到，對抗武漢肺炎的戰役將成為通往和平的橋梁，他稱許美國贊成提供醫療援助給伊朗，儘管美國與伊朗之間存在緊張對立。

美國正面臨可能的流行疫情，華盛頓州已有6人感染武漢肺炎不治。

中國今天通報120多起新增病例，創6週以來最低，湖北省以外的新增病例僅有11例。（譯者：陳家倫/核稿：陳彥鈞）1090303