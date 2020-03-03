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韓國確診人數破5000 文在寅對武漢肺炎宣戰

最新更新：2020/03/03 22:19

（中央社首爾3日綜合外電報導）韓國今天通報武漢肺炎疫情爆發以來數目最多的單日新增病例，累計確診數一舉突破5000人，成為中國以外確診病例最多的國家。韓國總統文在寅今天也誓言要向武漢肺炎宣戰。

法新社報導，近日韓國境內的武漢肺炎確診數激增，因為疫情的關係，包括演唱會與運動賽事等許多活動都被取消或延期，全國許多學校、幼兒園的停課也延長了3週。

韓國央行警告，國內第一季的經濟表現將下滑，特別是消費和出口將受到疫情衝擊。

文在寅表示，政府將對韓國經濟注入逾250億美元（約新台幣7400億元），來因應武漢肺炎疫情帶來的「嚴峻處境」。

文在寅還說：「全國進入了一場抗疫作戰，要求所有的政府機構全天候運作。」

路透社報導，文在寅已下令增加病床數且生產更多口罩，他還對口罩短缺問題致歉，同時承諾會對遭疫情重創的韓國小企業給予支持。

截至今天下午4時，韓國境內的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診數突破5000例，累計達5186例，死亡數累計來到31人。

逾半確診病例都與韓國新天地教會有關，這個神秘的宗教團體常被形容是邪教。

新天地教會一名61歲女性成員2月10日發燒，但她在確診前，已在大邱出席至少4場宗教聚會。大邱是韓國第4大城市，人口約250萬人，也是武漢肺炎疫情爆發中心。

韓國當局指出，截至今天，已經有超過19萬名教會成員做了病毒檢測。

大邱市長權泳臻表示，已要求文在寅增加逾3000個病房，以應對不斷增加的武漢肺炎患者。（譯者：陳家倫/核稿：陳彥鈞）1090303

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