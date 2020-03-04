武漢肺炎疫情擴大 德遠距醫療需求大增

（中央社記者林育立柏林3日專電）德國有近200人感染新冠病毒疾病，疫情持續擴大。為減少傳染給別人的機會，德國政府建議民眾有疑慮先打電話給醫生，不要直接去診所。此外，遠距醫療的需求大幅增加。

根據國家疾病防治單位羅伯特．科赫研究所（Robert Koch Institute）的統計，德國2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）有將近200例確診案例。儘管球賽、商展等大型活動多數仍照常舉行，不過不安情緒正在社會蔓延。

在德國看病，一般人會先找家庭醫師，之後才轉診到專科醫生。鑑於新冠病毒的確診案例持續增加，羅伯特．科赫研究所建議懷疑自己感染的民眾先打電話給醫師，不要直接到診所和醫院，以減少傳染給其他人的機會。

許多人出現發燒和咳嗽的症狀，即擔心自己是否被感染，也刺激遠距醫療的需求。商報（Handelsblatt）報導，在過去的6週，遠距醫療新創公司Teleclinic視訊看診的需求暴增150%。

總部位於慕尼黑的Teleclinic專精遠距醫療，病患只要在瀏覽器或手機應用程式登入，透過視訊的方式即可讓醫生看診，直接用信用卡支付，號稱已經有2萬多人使用過。

另一家同樣位於慕尼黑的遠距醫療業者jameda也指出，視訊看診讓患者不出門就可得到諮詢，避免無謂的恐懼，並保護醫療人員，對抑制疫情有不少好處。

不過，jameda主管舒維茲（Nicolas Schulwitz）提醒，醫生光透過視訊，無法區別到底是感染新冠病毒或流行性感冒，因此在無法排除受新冠病毒感染的情況下，建議患者最好還是親自到診所看病。（編輯：馮昭）1090304