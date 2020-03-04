法通報武漢肺炎第4死 馬克宏徵用防疫口罩

（中央社巴黎3日綜合外電報導）法國通報第4人死於武漢肺炎，總統馬克宏警告，這場公衛危機可能將持續好幾個月，並簽署政令徵用防護性口罩。

路透社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）告訴衛生部危機小組：「由於我們已經進入將持續好幾週甚至可能好幾個月的階段，在我們正在且即將經歷的這段期間，最重要的是保持清楚明確、展現韌性、繃緊神經與決心，讓疫情擴散速度減緩下來…然後齊心對抗。」

法國衛生部公衛署長沙羅孟（Jerome Salomon）今天格林威治時間15時在每日記者會上說，法國有212例武漢肺炎確診病例，比昨天通報的191例多，共有13個地區染疫。

第4名死亡患者是西部不列塔尼地區（Brittany）莫比昂省（Morbihan）的一名92歲男子。沙羅孟說：「我們仍處於第2階段，目標是減緩疫情擴散速度。」

馬克宏也簽署政令，以在未來幾個月徵用所有防護性口罩的庫存與生產。馬克宏在官網上說，防護性口罩將分配給醫療專業人員與武漢肺炎感染患者。

法新社報導，由於擔憂感染武漢肺炎，法國民眾開始搶購口罩與乾洗手凝膠，一些店家與網路零售商趁機調漲售價。

法國經濟財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）今天稍早說，媒體報導防疫物品的售價漲到2到3倍，他下令法國的消費者與反詐騙監管機構展開調查。他在推特說：「如果出現大量的哄抬價格情況，我準備將發布政令控管口罩與凝膠售價。」

教育部長布朗凱（Jean-Michel Blanquer）說，法國官員已經關閉重疫區約120所中小學，未來幾天可能將關閉更多學校。

法國有關當局已經暫停所有學校的海外旅遊，並禁止在密閉空間舉行超過5000人的集會。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1090304