武漢肺炎美華盛頓州醫院6死 院內台籍營養師透露內部至今未管制

（中央社記者江今葉華盛頓3日專電）美國華盛頓州長青健康醫療中心傳出6起武漢肺炎死亡病例，是疫情重災區。任職的台籍營養師孫志銘說，醫院至今仍未提高防疫措施，也僅告知有症狀應檢測，讓他十分擔憂。

根據華盛頓州衛生單位最新通報，當地確診的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）共27起，其中9人死亡。

死亡的9人中，有6人是病逝於華盛頓州靠近西雅圖的柯克蘭（Kirkland）長青健康醫療中心（Evergreen Health Medical Center）。這裡正是孫志銘任職一年多的醫院。

孫志銘接受中央社電話訪問時表示，從2月28日院內傳出第一起死亡病例之後，陸續又傳出其他死亡病例。目前院內還有多名武漢肺炎患者，至少3人為重症病患。

儘管這裡成為全美疫情最嚴重的區域，但孫志銘昨天到班後卻發現和他想像中的嚴陣以待完全不同，院內一切如常，沒有人戴口罩，也沒有進行管制。

除了重症病房有採取隔離措施外，唯一的差別就是有些預約取消，院內的人流少了點，但「如果不是知道有死亡病例，會以為醫院什麼也沒有發生。」

長青健康醫療中心有6、7位營養師，平常一個班大概有4名營養師到班，除了一般病房外，也負責重症病房的營養照護。

昨天一整天戴著口罩上班的孫志銘說，同事都不解他為何要戴著口罩。一名同事跟他說自己還年輕、也沒生病，跟病患接觸有限，不會被傳染的，「但這名同事昨天負責重症病房」。另一位上班的同事則是已有感冒症狀，卻仍堅持不戴口罩，讓他好奇這些美籍同事怎麼會如此放心。

不只同事淡定，醫院也對疫情毫不警覺。

孫志銘說，醫院至今仍未管制進出人員，也未針對一般與重症病房進行分流，對於醫護人員也僅告知若是出現症狀應進行檢測。醫院甚至告知醫護人員若是沒有症狀，不需採取特別防護，讓他擔憂醫院可能爆發院內感染。

一個人隻身在美國，孫志銘不敢跟父母說自己任職的醫院出了事，只敢跟姊姊和弟弟提。姊姊要他別上班了，趕快回家，安全些。

問他決定呢？孫志銘笑說，「能怎麼辦」，雖然自己只是營養師，但還是有病人要照顧，所以還是會出門上班，照過日子，但他會戴緊口罩、勤洗手，即使週末上超市他是唯一一個戴著口罩的人，孫志銘仍堅持做好自己的防護措施。（編輯：王永志）1090304