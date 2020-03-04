特派專欄 單日確診人數連續破紀錄 英國政府終於動起來

中央社駐倫敦特派員戴雅真/3月3日

武漢肺炎疫情在亞洲國家延燒，但地球另一端的英國，政府反應不溫不火，直到義大利爆發大感染，英國政府似乎才察覺不妙，趕緊召開緊急會議，發布「冠狀病毒防疫作戰計畫」。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）去年底在中國湖北省武漢市爆發，今年初迅速延燒，開始出現海外病例。地理位置接近中國的台灣如臨大敵，防疫工作很快啟動，在1月底就限制陸客入境。

在亞洲以外，美國在1月21日出現第一例，並於1月底迅速關閉武漢領事館，撤離外交人員。英國雖然跟著撤離人員，但防疫神經顯然沒有繃緊，不僅有上百名從武漢入境英國的乘客持續失聯，載送民眾前往隔離的巴士司機也被拍到沒有配戴口罩。

英國第一批撤僑83人於1月31日抵達英國後，搭乘7輛巴士前往隔離地點。但根據英國媒體在現場拍攝到的照片，儘管巴士上有身穿防護衣的醫護人員，但是所有巴士司機沒穿防護衣，甚至連口罩都沒戴。而從機場前往隔離醫院的路程長達172英里（約276公里）。

此外，據知在從武漢撤僑的班機上，機師與機組員同樣沒有配戴口罩。還有媒體拍到，這批民眾的班機落地後，竟然有人上前去和他們握手，且沒戴手套。雖說握手是西方禮儀，但在非常時期，這種行為顯然是神經太過大條。直到媒體披露引發憂心後，巴士公司才表示會讓司機進行自主隔離。

至於從武漢入境卻失聯的上百名民眾，則隨著日子一天天過去，在14天隔離期過後，默默被移出需要追蹤名單，直到追蹤數全部歸零，這樁事件就此了結。

當亞洲人紛紛討論去哪買口罩、網路上的口罩都被搶購一空時，有些英國人卻不當一回事繼續去亞洲度假，回國即使出現流感症狀也嘴硬說只是感冒。旅英台灣人社團不時出現討論文章，表示自己被英國同事或朋友認為對於疫情太過緊張。

英國人對於口罩的防禦力並不認同，一般藥局甚至無法輕易買到口罩，只有網路上可以訂購。然而，即使現在確診人數已經突破50人，每天走在路上，碰到戴口罩的人數依舊不超過5根手指頭。

英國廣播公司（BBC）醫藥記者華爾希（Fergus Walsh）今天上節目受訪時說，紙口罩或許會給大家一種錯誤的安全感，但必須時常更換。此外，雖然染病的人戴上口罩可以避免傳染給別人，「但這些人本來就不應該出門」。對於把口罩當護身符的態度顯然不以為然。

英國當局目前依然以「勤洗手」為主要的宣導防疫方法。英國首相強生（Boris Johnson）今天說，民眾現在能做的是用溫水和肥皂勤洗手，而且洗手時間長度要足夠「唱兩遍生日快樂歌」。

儘管專家言之鑿鑿，但對於經歷過嚴重急性呼吸道症候群（SARS）且家鄉正在如火如荼防疫的台灣人而言，看到倫敦通勤電車上仍然滿滿都是不戴口罩的人，總讓人心頭一驚。

儘管英國對於防疫有些後知後覺，但幸運的是2月份確診人數一直在個位數徘徊。然而，當疫情延燒到義大利時，總愛到義大利滑雪度假的英國終於無法倖免，確診人數迅速往上飆升。

運氣總有用盡的一天。從2月底開始，英國一度停滯的確診人數突然開始加述。3月2日，英國新增17例來到40人，3月3日又增加到51人。

慶幸的是，英國這週終於召開緊急應變會議，並於今天發布「冠狀病毒防疫作戰計畫」，將防疫工作區分為4階段，分別為「控制」（Contain）、「延緩」（Delay）、「研究」（Research）以及「緩和」（Mitigate）。

報告也對大眾坦誠相告，表示若武漢肺炎疫情攀升至最高峰，英國最多會有高達1/5的工作人力恐怕無法工作。

威爾斯首席醫療官艾瑟頓（Frank Atherton）表示，疫情的最高峰可能會在5月或6月。緩慢啟動的英國，防疫作戰才正要展開。（編輯：馮昭）1090304