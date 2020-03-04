日醫療小組用氣喘藥 武漢肺炎高齡患者出院

（中央社東京4日綜合外電報導）日本一名曾搭乘鑽石公主號遊輪的高齡旅客，因確診感染武漢肺炎住院。院方先給予抗HIV藥物但無效果，從患者住院第10天起使用氣喘藥，結果第11天起退燒，第18天時出院。

日本讀賣新聞報導，日本神奈川縣立足柄上醫院等組成的醫療小組發表報告書指出，讓有肺炎症狀的武漢肺炎患者使用治療氣喘的吸入劑，能讓症狀改善。

報告書指出，他們用這種方式為曾搭乘鑽石公主號遊輪的3名患者治療，這3名患者是年齡介於67歲到78歲的男女性。

日本朝日新聞報導，這種方式有可能使用在未來治療上，今後也將蒐集其他醫療機構的相關使用案例進行調查。

這3名患者中的一名70多歲女性確診後，2月11日住院治療。由於身體疲倦幾乎都處於沉睡狀態，院方在住院第4天使用在中國等國用過的抗HIV藥物，但患者肺炎症狀沒有改善，也出現下痢及食慾不振等副作用，住院第9天時停用抗HIV藥物。

院方在患者住院第10天起開始給予類固醇氣喘吸入劑環索奈德（Ciclesonide），結果第11天起退燒，第12天已經可以下床在病室內步行。

這名70多歲女性肺炎症狀改善後，到住院後第15及16天經病毒檢查已呈現陰性，第18天時出院。

另外2名患者是70多歲男性及60多歲女性，都是在2月16日住院，並從住院後第5天起僅使用環索奈德；2人本來都接受氧氣治療，但使用環索奈德後已不需要，且食慾恢復。

這2名患者在住院第12天的2月27日檢查仍為陽性，所以在報告書上指出持續進行治療。

報告書表示，期待環索奈德能有效預防患者成為重症肺炎，給予環索奈德療效正面評價，且目前尚未發現明顯有害的副作用，未來將和愛知醫科大學等單位合作，研究能否成為有效的治療方法。

足柄上醫院醫師岩淵敬介受訪時說，對發生肺炎症狀的患者，為縮短症狀時間，環索奈德有可能是首選；但如果是像感冒程度的輕症患者，有可能增加病毒抗藥性，應避免輕易給予環索奈德。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1090304