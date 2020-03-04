武漢肺炎防疫總動員 韓國檢疫隔離出新招

（中央社首爾4日綜合外電報導）韓國武漢肺炎確診數持續增加，全國總動員投入防疫。韓國政府今天宣布，除將再協助地方設置「得來速」檢疫所，也推出APP掌握居家隔離的狀況。

截至今天凌晨零時，韓國確診數增至5328例，累計32例死亡，疫情最嚴重的大邱確診數已達4006例，與鄰近的慶尚北道地區合計占比近9成。為快速找出確診者，韓國政府不斷擴大檢疫能量。

為提高每日檢疫數，並降低民眾至醫療院所採檢時感染的風險，政府推出「得來速」式檢疫所，民眾只要開車到定點，打開車窗，就有專人問診、測量體溫及採取檢體，不僅可降低醫療人員及民眾感染風險，也可節省檢疫所消毒、通風的時間。

韓聯社報導，藉由得來速檢疫，從測量體溫、採取檢體、消毒及教育時間只需10分鐘，較一般檢疫約30分鐘大大縮短時間，目前韓國境內共設有48處得來速檢疫所。

中央災難安全對策本部第一總括協調官金剛立今天表示，已完成得來速檢疫所的標準營運方針，將提供各地方政府使用。

金剛立說，得來速檢疫所約由4到8人組成，包括1到3人負責各採檢階段行政工作，1到2名醫生及1到2名護理師、1名防疫人員。標準營運方針中也明訂足供車輛進出的最小面積，為減少等待時間，也建議採用預約制。

此外，根據當局統計，截至3月1日下午4時，全國居家隔離人數已達2萬7700人。為解決居家隔離者違反規定外出問題，韓國政府開發專用APP供居家隔離者使用，APP利用GPS定位，只要居家隔離者離開指定位置，警報聲就會響起。

這款APP預計7日起上路，主要適用於大邱、慶尚北道地區居家隔離者。當局表示，之後會在APP中陸續加入確認是否出現咳嗽、喉嚨痛、發燒等症狀的功能。（譯者：廖禹揚/核稿：廖漢原）1090304