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預防武漢肺炎舉手之勞卻難做到 專家曝關鍵原因

最新更新：2020/03/04 15:43

（中央社華盛頓3日綜合外電報導）某個新聞工作者在談論預防武漢肺炎擴散最簡單的方法時，發現自己的手不經意地在臉部周遭遊走；然而，這些看似微不足道的小動作，卻可能讓人染上致命疾病。

揉眼、抓搔鼻子，接著擺出藝術家羅丹（Rodin）雕刻作品「沉思者」的招牌姿勢，也就是手掌托腮，手指朝嘴巴往內蜷曲的姿勢─這是一種典型的臉部接觸方式，卻令公衛專家擔心，特別是在武漢肺炎疫情星火燎原的此時。

這是由於這名新聞工作者的手所移經的地方，全是包括武漢肺炎等呼吸道疾病病毒進入人體的門戶，這一切都在不到一分鐘之內發生。若你感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎），一切都是從你的眼睛、鼻子或嘴巴等臉部黏膜部位開始的。

如今大多數的人都已經看過世界衛生組織（WHO）、美國疾病管制暨預防中心（CDC）等機構的懇切呼籲：勤洗手、少碰臉；這是他們所發出最簡單的叮嚀，卻也最難遵守。

其實這也並非我們的錯，因為人們幾乎終其一生都在培養這種「無意間碰觸臉部」的習慣。

俄亥俄州沙隆維爾（Sharonville）家醫邵葉（William Sawyer）說：「習慣非常難改，因為人們根本沒有意識到自己正在這麼做。」邵葉也是推廣手部衛生的非營利組織「亨利手手」（Henry the Hand，暫譯）創辦人。「這是一種習慣，習慣是很難改的。」

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，2015年一項研究發現，人們每小時平均碰觸臉部24次，其中44%的接觸涉及眼睛、鼻子和嘴巴。

如同我們所有習慣一樣，碰觸臉部的習慣會隨時間強化：起初可能只是搔癢，藉由抓搔或揉搓能暫時緩解不適；邵葉表示，這種反應會逐漸變成一種不自主的、重複性的動作。

然而，雙手從手機、鍵盤、門把或其他地方沾染的細菌正是藉由這種不經意的動作大量傳播，一路「搭便車」到你的喉嚨、鼻竇和肺部。

邵葉表示，避免碰觸臉部黏膜部位，或許是預防感染最重要的方法，勝過任何研發的疫苗：「停止這種簡單的行為就是了。別再摳、舔、咬、摩擦，就是預防疫情大流行最有效的方法。」

邵葉在1990年代、孩子還在上猶如「病菌培養皿」的托嬰中心時，創立「亨利手手」和穿著T恤的黃色吉祥物，倡導手部衛生意識；2002年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）爆發後，邵葉開始把「亨利手手」推廣到國際。

邵葉認為，洗手和避免碰觸眼口鼻能有所助益，因為這對日趨嚴重的疫情來說，是一項可以做到的解決方法。

他說：「身體健康掌握在自己手中。」（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1090304

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