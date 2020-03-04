17名團員染武漢肺炎 印度隔離義大利旅遊團

（中央社新德里4日綜合外電報導）消息人士今天告訴法新社，印度有一群義大利遊客遭到隔離，其中17人經檢測對武漢肺炎病毒呈陽性反應。

義大利是武漢肺炎重災區，累計79起死亡病例、另有超過2500起確診病例，而印度官方公布的確診病例維持在21例。

上月有一個23人義大利旅遊團抵達印度，其中2人在西部拉吉斯坦省（Rajasthan）驗出對武漢肺炎病毒呈陽性反應後，印度昨天將另外21人隔離在新德里一處特別設施。

不願具名的消息人士說：「在這21名遊客中，有15人檢測對武漢肺炎病毒呈陽性反應。我們還在等待其他人的採檢結果。」

印度已在加強防疫措施，包括禁止義大利、伊朗、韓國與日本旅客入境，但國際機構的外交官與官員不在此限。

印度總理莫迪（Narendra Modi）今天在推特說：「目前不需要恐慌。我們必須同心協力，採取簡單但重要的措施自我防護。」

他寫道：「政府已對因應2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的整備行動展開廣泛檢視。各部會與省分正通力合作抗疫，從篩檢抵達印度的旅客，至提供即時的醫療照顧，不一而足。」（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1090304