伊朗又一高官染武漢肺炎 工礦業貿易部長確診

（中央社記者何宏儒安卡拉4日專電）土耳其安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）快訊報導，伊朗今天宣布，工業、礦業和貿易部長拉瑪尼（Reza Rahmani）確診感染武漢肺炎。

拉瑪尼是繼衛生部副部長哈利奇（Iraj Harirchi）、國會國家安全暨外交事務委員會主席左努爾（Mojtaba Zolnour）、副總統艾伯特卡（Masoumeh Ebtekar）等人之後確診的高官或政壇重要人物。另外，至少23名伊朗國會議員的檢測結果呈現陽性。

伊朗前駐教廷大使霍斯羅沙希（Hadi Khosroshahi）、最高領袖哈米尼（Ali Hosseini Khamenei）的顧問團權宜委員會（Expediency Council）委員米爾莫哈瑪迪（Mohammad Mirmohammadi）已因武漢肺炎而病逝。

截至昨天為止，伊朗境內感染俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）累計確診數達2336例，死亡人數達77人。（編輯：高照芬）1090304