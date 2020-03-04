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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情12/100

伊朗又一高官染武漢肺炎 工礦業貿易部長確診

最新更新：2020/03/04 16:50
土耳其安納杜魯新聞社快訊報導，伊朗4日宣布，工業、礦業和貿易部長拉瑪尼確診感染武漢肺炎。（圖取自維基共享資源；作者Mohammad Hassanzadeh，CC BY 4.0）
土耳其安納杜魯新聞社快訊報導，伊朗4日宣布，工業、礦業和貿易部長拉瑪尼確診感染武漢肺炎。（圖取自維基共享資源；作者Mohammad Hassanzadeh，CC BY 4.0）

（中央社記者何宏儒安卡拉4日專電）土耳其安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）快訊報導，伊朗今天宣布，工業、礦業和貿易部長拉瑪尼（Reza Rahmani）確診感染武漢肺炎。

防疫資訊

拉瑪尼是繼衛生部副部長哈利奇（Iraj Harirchi）、國會國家安全暨外交事務委員會主席左努爾（Mojtaba Zolnour）、副總統艾伯特卡（Masoumeh Ebtekar）等人之後確診的高官或政壇重要人物。另外，至少23名伊朗國會議員的檢測結果呈現陽性。

伊朗前駐教廷大使霍斯羅沙希（Hadi Khosroshahi）、最高領袖哈米尼（Ali Hosseini Khamenei）的顧問團權宜委員會（Expediency Council）委員米爾莫哈瑪迪（Mohammad Mirmohammadi）已因武漢肺炎而病逝。

截至昨天為止，伊朗境內感染俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）累計確診數達2336例，死亡人數達77人。（編輯：高照芬）1090304

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