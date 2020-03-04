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武漢肺炎印度確診增至28例 莫迪不參加荷麗節

最新更新：2020/03/04 18:36
印度衛生與福利部部長瓦達漢（中）4日出席內閣會議後召開記者會，向媒體說明印度武漢肺炎疫情及防疫進展。（印度衛生與福利部提供）中央社記者康世人新德里傳真 109年3月4日
印度衛生與福利部部長瓦達漢（中）4日出席內閣會議後召開記者會，向媒體說明印度武漢肺炎疫情及防疫進展。（印度衛生與福利部提供）中央社記者康世人新德里傳真 109年3月4日

（中央社記者康世人新德里4日專電）印度武漢肺炎確診增至28例，包括16名義大利籍遊客。為防止疫情擴散，總理莫迪今天率先宣布不參加即將到來的荷麗節活動後，內政部長夏哈也跟進。

印度衛生與福利部部長瓦德漢今天在出席由莫迪主持的內閣會議後對外表示，印度迄今累計有28個武漢肺炎確診病例，印度決定對所有國際旅客進行健康監控。

為防止疫情擴散，莫迪今天率先推文宣布不參加即將到來的荷麗節（Holi）任何慶祝活動後，內政部長夏哈（Amit Shah）也跟進。

根據印度衛生與福利部發出的聲明，在莫迪主持下，上午透過視訊會議舉行內閣會議，討論2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）防疫工作的檢討與擬定對策，包括相關部會的部長、次長及各省省長都參加這場會議。

瓦德漢（Harsh Vardhan）在推特直播會後記者會，他表示，到目前為止，印度共確診28個病例，包括16名義大利公民。

瓦德漢說，1名義大利遊客在齋浦爾（Jaipur）確診，這名遊客的妻子也確診，而與這名義大利男子接觸的21名義大利遊客及3名印度人，已被安置到靠近德里的西藏邊境警察部隊（In do-Tibetan Border Police，ITBP）營區隔離所進行隔離，其中有14名義大利遊客及1名印度司機確診。

瓦德漢宣布，為進一步防疫，即日起所有國際旅客在抵達印度時都必提交自我健康聲明表，且接受健康檢疫監控。印度過去只宣布來自12個國家的旅客必須提交自我健康聲明表，且接受健康檢疫監控。

由於印度確診病例飆升到28例，讓民眾產生恐慌，搶購口罩，但政府官員和專家呼籲，除非本身有疑似症狀或親友有疑似症狀，在公共場合不需要戴口罩，但需要勤洗手及做好個人衛生，可避免受到感染。（編輯：陳永昌）1090304

印度衛生與福利部部長瓦達漢4日在出席內閣會議後召開記者會，宣布印度累計武漢肺炎確診已達28例，即日起要求所有國際旅客接受健康監控。（印度衛生與福利部提供）中央社記者康世人新德里傳真　109年3月4日
印度衛生與福利部部長瓦達漢4日在出席內閣會議後召開記者會，宣布印度累計武漢肺炎確診已達28例，即日起要求所有國際旅客接受健康監控。（印度衛生與福利部提供）中央社記者康世人新德里傳真　109年3月4日

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