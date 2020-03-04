美國混合塑膠廢料出口至菲律賓 2019年數量倍增

菲國環保團體4日召開記者會表示，去年1月到9月美國出口到菲律賓的混合塑膠廢料幾乎是2018年數量的2倍，由於菲律賓廢棄物回收處理能力不足，呼籲當局全面禁止廢棄物進口。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 109年3月4日

（中央社記者陳妍君馬尼拉4日專電）菲國環保團體今天表示，去年1月到9月美國出口到菲律賓的混合塑膠廢料幾乎是2018年數量的2倍，由於菲律賓廢棄物回收處理能力不足，呼籲當局全面禁止廢棄物進口。

綠色和平（Greenpeace）東南亞分部菲律賓辦公室和菲律賓生態廢料聯盟（EcoWaste Coalition）今天在菲國眾議院召開記者會，發表「菲律賓的廢棄物貿易」報告。

綠色和平東南亞分部菲律賓主任葛瑞羅（Lea Guerrero）說，中國自2018年禁止外國廢棄物進口後，出口到東南亞的廢棄物暴增。以菲律賓為例，2016年進口4650公噸廢棄物，2017年進口量為4267公噸，但2018年激增到1萬1761公噸。

根據環保團體公布的這份報告，除了加拿大耗時5年，終於把69個貨櫃垃圾運回之外，其他曾非法將洋垃圾運送到菲律賓的國家和地區包括日本、韓國、澳洲及香港。

報告也指出，2018年美國出口6400公噸塑膠廢棄物到菲律賓，其中2600公噸是混合塑膠廢料（泛指非塑膠瓶和非塑膠包裝，種類混雜，較難回收處理），但去年出口量急遽成長，去年1月到9月美國出口到菲律賓的混合塑膠廢料達4400公噸，幾乎是2018全年的兩倍。

菲律賓生態廢料聯盟發言人魯西羅（Aileen Lucero）告訴中央社記者，部分已開發國家為節省成本，將廢棄物輸出到東南亞，但菲律賓回收處理廢棄物能力不足，菲國法律對廢棄物定義也容易讓業者鑽漏洞。

她表示，希望當局修法補足漏洞，並進一步加強執法，全面禁止廢棄物進到菲律賓。（編輯：陳永昌）1090304