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武漢肺炎確診病例 巴西再增一起

最新更新：2020/03/05 08:03

（中央社記者唐雅陵聖保羅4日專電）巴西衛生部今天公布有關武漢肺炎在巴西的最新報告，新增一例確診，總計巴西有3起確診病例，另有一例待二次檢驗，531起疑似病例，累計排除315起通報案例。

巴西最新一起俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，患者是一名46歲男性，在哥倫比亞出生，住在巴西聖保羅市，4日前往愛因斯坦私人醫院（Albert Einstein）就醫，2月曾前往西班牙、義大利、奧地利和德國。

聖保羅還有一起待二次檢驗的病例，患者是一名13歲女孩，曾前往葡萄牙和義大利旅行，途中受傷，回國後前往聖保羅市葡萄牙慈善私人醫院（Beneficencia Portuguesa）尋求醫療援助。

雖然這名女孩沒有出現武漢肺炎症狀，醫師仍採集樣本在一家私人化驗所進行新冠狀病毒檢測，結果呈陽性，將由巴西權威病理化驗所阿多佛魯茲（Adolfo Lutz）進行二次檢驗。

巴西衛生部長曼德塔（Luiz Henrique Mandetta）表示，葡萄牙慈善私人醫院採集樣本的標準不符合衛生部的調查規定，即患者除了曾前往有新冠狀病毒傳播國家外，必須至少出現兩種症狀（發燒、呼吸困難或咳嗽）。

目前巴西一共監測32個國家，包括德國、阿爾及利亞、澳洲、加拿大、中國、北韓、南韓、克羅埃西亞、丹麥、阿拉伯聯合大公國、厄瓜多、西班牙、美國、芬蘭、法國、希臘、荷蘭、印尼、伊朗、以色列、義大利、日本、黎巴嫩、馬來西亞、挪威、英國、聖馬利諾、新加坡、瑞典、瑞士、泰國和越南。（編輯：馮昭）1090305

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