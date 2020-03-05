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武漢肺炎燒全球 泰韓俄德法紛效法台禁口罩出口
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新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情1/100

鑽石公主翻版 至尊公主號郵輪21人出現武漢肺炎病症【更新】

最新更新：2020/03/05 12:46
美國加州州長紐松4日在記者會上表示，公主遊輪公司旗下郵輪「至尊公主號」上11名乘客和10名船組員出現武漢肺炎症狀。（圖取自twitter.com/PrincessCruises）
美國加州州長紐松4日在記者會上表示，公主遊輪公司旗下郵輪「至尊公主號」上11名乘客和10名船組員出現武漢肺炎症狀。（圖取自twitter.com/PrincessCruises）

（更新）根據今日美國（USA Today）報導，至尊公主號郵輪已透過電子郵件發送健康諮詢函給船上乘客，並轉達美國CDC已要求郵輪改航回舊金山，預定當地時間5日下午抵達。CDC也要求在公主號稍早的航程中已在船上、可能已經暴露在風險中的乘客留在艙房內，直到醫務人員通知可以離開為止；等待檢查時可以訂購客房服務。

至於船上工作人員是否需要繼續提供服務、郵輪是否提供口罩、護目鏡、手套等防護設備給工作人員，尚不得而知。

加州州長紐松表示，暫不允許至尊公主號在舊金山靠港，郵輪會停在外海，進行武漢肺炎檢測。測試可望很快完成。

根據今日美國（USA Today）報導，至尊公主號郵輪已透過電子郵件發送健康諮詢函給船上乘客，並轉達美國CDC已要求郵輪改航回舊金山，預定當地時間5日下午抵達。（圖取自公主遊輪公司網頁princess.com）
根據今日美國（USA Today）報導，至尊公主號郵輪已透過電子郵件發送健康諮詢函給船上乘客，並轉達美國CDC已要求郵輪改航回舊金山，預定當地時間5日下午抵達。（圖取自公主遊輪公司網頁princess.com）

（中央社洛杉磯4日綜合外電報導）美國加州州長紐松今天在記者會上表示，公主遊輪公司（Princess Cruise）旗下郵輪「至尊公主號」（Grand Princess）上11名乘客和10名船組員出現武漢肺炎症狀。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，紐松（Gavin Newsom）表示，這艘目前停泊加州外海的船上載有數千名乘客。

至尊公主號2月10日從舊金山出發前往墨西哥，21日返回舊金山後再度啟程前往夏威夷。

紐松表示，前往墨西哥的航程中，船上2500名乘客逾半為加州人，其中部分乘客留在同一艘船上繼續下一段前往夏威夷的行程。

加州當局正與美國疾病管制暨預防中心（CDC）與當地醫療照護合作，聯繫所有搭乘過這艘船的乘客。

中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）1090305

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