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澳洲新增武漢肺炎確診 長榮班機乘客非台人
首頁 / 國際

韓國確診至少7成群聚感染 預期近日增勢減緩

最新更新：2020/03/05 14:44

（中央社首爾5日綜合外電報導）韓國政府調查顯示，2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診者中，至少約7成為群聚感染。隨著重疫區大邱採檢工作陸續完成，當局預期近期每日確診增加人數將趨緩。

韓聯社報導，中央災難安全對策本部第一總括協調官金剛立今天表示，大邱地區出現疑似症狀的新天地教會教友已全數完成採檢，現正陸續對沒有症狀的教友與一般市民進行採檢，新增確診數預期將開始減少。

觀察近期每日新增人數變化狀況，2日新增600例、3日516例、4日438例，似乎出現緩和跡象。

金剛立保守表示，可再觀察看看後續幾天的狀況。中央防疫對策本部長鄭恩京昨天說，針對新天地教友的採檢持續出現每日500到600例的確診結果，一部分也是因為採檢量相當大。

金剛立說，雖然全國各地陸續出現確診者，但除大邱市及今天剛設立特別管理區的慶山市外，其他地區尚無集中出現確診的狀況。

截至今天凌晨零時，韓國確診達5766例。中央防疫對策本部持續調查確診者接觸史，目前確定69.4%為群聚感染，其中與新天地教會相關確診者占比達59.9%。當局預期群聚感染占比將隨後續調查結果進一步提升。（譯者：廖禹揚/核稿：馮昭）1090305

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