伊朗人恐慌看到華人就掩口鼻 拋棄式手套抗肺炎

武漢肺炎急速蔓延伊朗，但走在德黑蘭街頭，伊朗人幾乎不戴口罩，因為伊朗人認為，只有罹患重症或是嚴重疾病者才需要配戴口罩。（民眾提供）中央社記者蔡芃敏傳真 109年3月5日

（中央社記者蔡芃敏台北5日電）武漢肺炎急速蔓延，伊朗因多名高官染病與死亡案例頻傳成為全球焦點。即使疫情險峻，街頭民眾還是很少戴口罩，伊朗獨步全球的防疫方式，就是以「拋棄式手套」對抗病毒。

伊朗因核武問題遭到美國等西方國家禁運制裁，對世人而言，是具有濃厚神秘色彩的中東古國。最近網路流傳一段影片，一名伊朗男子以嘴巴舔聖殿的門和陵墓，雖然事件男子已經遭到警方逮捕，但也讓外界更加好奇伊朗的現況。

旅居伊朗15年的台灣人朱小姐接受中央社記者越洋採訪時說，伊朗的信徒會將口、鼻貼近聖城建築，但自從爆發疫情後，幾乎沒有人敢這樣做，甚至連親友間親吻或碰觸臉頰三下的禮節都省略。

但對伊朗成為武漢肺炎重災區，朱小姐認為，伊朗政府防堵疫情慢半拍，加上當地防疫觀念以及宗教群聚禮拜，是導致肺炎疫情迅速傳播主因。

華人等於肺炎 伊朗人恐慌性排華

「唯一自保之道就是勤洗手、減少出門頻率」，朱小姐無奈表示，隨著武漢肺炎疫情升溫，民眾恐慌情緒加劇，伊朗現在排華現象相當嚴重，當地人已經將「肺炎」和「華人」畫上等號。

例如有些伊朗人看見華人，便會掩住口鼻、揮揮手示意「走開」，甚至有伊朗人會指著走在路上的華人大罵Corona（冠狀），也有人大聲吶喊「為什麼這裡有中國人？」因為疫情，華人在當地無辜招來各式不友善的眼光。

她說，為了避免讓自己掃到「颱風尾」，當地華人能不出門就不出門，因為沒人願意遭受歧視。

疫情大爆發 伊朗政府防疫動作慢半拍

武漢肺炎疫情在伊朗爆發後，確診病例逐日攀升，多名政府高官也染病，當地台灣人直指失控的主因是「伊朗政府因應肺炎疫情何止慢半拍？」

這名台灣人表示，中國與伊朗往來密切，當中國在1月中證實武漢疫情時，不少人就猜測疫情終將爆發。伊朗民眾大多認為，政府是刻意隱匿疫情，要到伊斯蘭革命41週年紀念日、議會選舉後，才願意公布疫情，避免影響政府威信。

果不其然，伊朗政府在2月19日才宣布首起武漢肺炎確診案例。

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）日前宣布伊朗進入備戰狀態，並且命令軍隊協助政府衛生部門抗疫，控制武漢肺炎傳播。不過，這名台灣人觀察，防範武漢肺炎疫情，政府人力有限，基層只能加強宣傳勤洗手，防止病毒傳播。

由於一罩難求、價格相對高昂加上對口罩成見，也讓伊朗人改用「拋棄式手套」對抗武漢肺炎，減少雙手直接接觸，且手套價格便宜、也更易取得。（民眾提供）中央社記者蔡芃敏傳真 109年3月5日

伊朗人不戴口罩 改以拋棄式手套防疫

儘管疫情風聲鶴唳，人人自危，但走在德黑蘭街頭，伊朗人幾乎不戴口罩，因為伊朗人認為，只有罹患重症或是嚴重疾病者才需要配戴口罩。

不過，伊朗人不戴口罩的原因也很無奈，在疫情爆發初期，不少中國人在伊朗「掃貨」，將大量口罩帶回中國，加上伊朗受美國經濟制裁，醫療器材、原料進口受阻，也讓相關物資更加缺乏。

一名當地台灣人受訪時指出，疫情爆發至今，有些不肖商人炒作，口罩價格水漲船高，讓基層難以負擔。但現在伊朗政府已經統一訂定口罩價格，每片約4萬1000元里亞爾（約新台幣8.2元）。

由於一罩難求加上對口罩成見，也讓伊朗人改用「拋棄式手套」對抗武漢肺炎。

他指出，伊朗公共衛生以及醫療不算差，但防疫觀念仍待加強，舉例而言，伊朗人染上重疾才會就醫，若只是小病，多數民眾「選擇自己當醫生」，會到藥房購買成藥服用。但武漢肺炎已出現無症狀傳染，病患未及時就醫，又不戴口罩，恐怕也加速疫情傳播速度。

此外，伊斯蘭教為伊朗主要宗教信仰，旅居當地台灣人說，當時序進入冬季後，農民利用農閒時期朝聖，而庫姆是什葉派聖地之一，聚集了許多宗教學者、朝聖者，也是伊朗第一個出現確診病例的地區。但因伊朗政府未即時防堵肺炎疫情，當民眾湧入聖城朝聖，集體禮拜造成大規模群聚感染，也讓庫姆成為疫情重災區。

受到武漢肺炎影響，各地陸續出現民眾搶購物資，當地台灣人說，德黑蘭尚未出現搶購潮，民生物資、食品還算充足，物價也與先前差不多，並未大幅上漲。

對於疫情持續升溫，當地台灣人說，目前家中口罩、物資還算充裕，在肺炎獲得控制前，最好的做法就是勤加洗手、減少出門頻率。

另外，台籍人士受訪時多次感謝外交部，他說，在德黑蘭的台灣人僅約10多位，不過，外交部駐杜拜辦事處時時關心健康狀況、物資是否充裕，讓當地僑胞十分感動。（編輯：林淑媛/楊凱翔）1090305