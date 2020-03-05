法國世界報：台灣是對抗新型冠狀病毒典範

（中央社記者曾婷瑄巴黎5日專電）法國「世界報」今天刊登標題為「台灣是對抗冠狀病毒典範」的分析報導。文中指出，台灣能有效對抗新型冠狀病毒，歸功於快速與準確判斷，以及跨部會的疫情統一指揮中心。

世界報（Le Monde）報導寫道，由於台灣接近中國，加上居住中國的台灣人眾多，原為2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的高危險國家，然而目前台灣在1萬2582名檢測人口中，僅有44例（原文為42）確診、1人死亡。除了為海島外，更因為台灣「很快建立檢測與追蹤機制」。

文中指出，2月6日起，台灣已禁止中國旅客入境，凡經中國、香港、澳門的非中國籍入境者則被要求居家隔離。

世界報訪問台大公衛學院教授方啟泰，他指台灣在疫情開始就非常嚴肅看待，因為被完全排除在世界衛生組織（WHO）之外，而且有過2003年SARS的經驗。

文章說明，台灣在2004年成立流行病的「統一指揮」機制，且為對抗新型冠狀病毒於今年1月20日啟動。世界報寫道：「指揮中心由衛生部長陳時中領導，他也成為該國最受歡迎政治人物之一」。

方啟泰強調，「關鍵在於指揮中心是跨部會的，包含交通、海關、教育等相關部門」。他補充，隔離是好的策略，若太嚴格也可能帶來反效果，「在中國，人民不敢通報，他們沒有信心，也不知道通報後會發生什麼事。在台灣，隔離時也會尊重人權」。

法國總統日前宣布徵用口罩，世界報也描述台灣的口罩管制策略。台灣政府1月24日決定禁止口罩出口，同時徵收口罩給醫療人員，組建60條新的產線，並合理分配給人民，憑健保卡每人每週領2個。

世界報引用副總統陳建仁日前接受日本「產經新聞」專訪時的談話，台灣一月初已很快瞭解病毒會人傳人，且中國醫療人員有感染跡象。然而中國與WHO卻在1月20日才宣布，WHO也無法有台灣的專業協助。

文章最後強調，台灣自1971年退出聯合國後，曾在2003年因SARS疫情獲WHO觀察員資格，卻在2016年蔡英文總統當選後，因北京的壓力失去資格。「諷刺的是，北京對台灣發出的旅遊禁令，反而成為給台灣的祝福」。（編輯：廖漢原）1090305