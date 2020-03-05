伊朗武漢肺炎嚴峻 學校和大學直接放到4月初

（中央社記者何宏儒安卡拉5日專電）伊朗境內武漢肺炎疫情嚴峻，衛生部今天宣布，全國各地各級學校和大學於20日波斯新年之前全面停課，並於新年之後繼續關閉兩週。

半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報導，衛生部長納馬基（Saeed Namaki）今天宣布，全國各級學校和大學今年全面停課。波斯曆除夕為3月19日，包括新年假期在內，教育機構接下來繼續關閉兩週。

納馬基強調，儘管學校和大學停課，但當局不鼓勵民眾出遊。他警告，家庭旅遊將會提高感染風險。

去年12月最早在中國出現的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）不僅延燒中國全境並且蔓延全球，已經通報超過9萬5000人感染，逾3300死亡，南極以外的6大洲無一倖免。

其中，伊朗已經通報107人不治、3513例確診，死亡人數與義大利目前通報數相當，都是中國以外最多的國家。伊朗衛生部今天表示，有739名感染者已經康復。但是伊朗境內武漢肺炎感染者的死亡率達3.05%，較中國以外其他國家平均死亡率1.53%高出許多。

伊朗國營英語電視台新聞電視台（Press TV）今天報導，在疫情風暴中心的中部什葉派聖城科姆（Qom），當地老年人更常走訪諸如法蒂瑪聖陵（Shrine of Fatima Masumeh）等宗教場所進行禮拜，而這個年齡層的人更容易受到病毒危害。衛生部證實，伊朗的武漢肺炎感染者平均年齡在60歲以上。

報導指出，通報確診數攀高的其他原因還包括德黑蘭和北京關係密切，使得伊朗在爆發疫情之前，原本就有大量中國人進出。另外，衛生部也表示，具備診斷武漢肺炎能力的實驗室從3家增至22家，也是確診病例數激增的原因之一。（編輯：高照芬）1090305