武漢肺炎／至尊公主號駛進舊金山外海 初估近百人需檢測

豪華郵輪「至尊公主號」船上乘客和船組員出現武漢肺炎症狀，導致船上數千人目前困在加州外海。（中央社製圖）

（中央社記者周世惠舊金山5日專電）至尊公主號（The Grand Princess）郵輪曾搭載武漢肺炎加州死亡首例，郵輪今天駛進美國舊金山外海，檢測包以直升機運送到船上，初步估計至少有近百人需要檢測。（延伸閱讀：美國武漢肺炎馬里蘭州確診3例 疫情逼近華府）

繼鑽石公主號（Diamond Princess）因船上有乘客下船後確診2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎），導致全船在日本橫濱外海隔離兩週。公主遊輪公司（Princess Cruise）旗下另一艘大型郵輪至尊公主號也有群聚感染的疑慮。

母港在舊金山的至尊公主號有大約3500名乘客與組員被隔離在外海，乘客何時上岸沒有時間表。美國海岸防衛隊（The Coast Guard）派遣直升機，低空遞送檢測包到船上，由船上的醫療團隊執行檢測。

一名來自舊金山灣區洛斯加塔斯（Los Gatos）的乘客蘇汪達（Suzanne Suwanda）告訴中央社記者，今天稍早，檢測包已經由直升機送達船上，乘客正在等待檢疫。

「目前船上有不到100人需要檢測。」公主遊輪公司表示：「檢體會再由直升機送到位在加州里契蒙（Richmond）的實驗室，在此之前，所有船上乘客必須留在艙房內。」

里契蒙在舊金山海灣的東邊。

加州衛生部今天表示，「預計會需要好幾個小時做檢驗」。第一批檢測報告可望在明天有結果。根據加州州長紐松（Gavin Newsom）表示，「直到每位乘客都進行採檢之前，船不會靠岸」。

至尊公主號2月11日從舊金山出發前往墨西哥，21日返回舊金山，船上約有2500人。下船後，其中62名乘客續航，並有2000多名乘客新加入旅程，前往夏威夷，原訂3月5日抵達墨西哥，7日返回舊金山結束行程。

昨天得知武漢肺炎加州死亡首例曾是至尊公主號的乘客後，郵輪取消停靠墨西哥，直接駛回舊金山，今天進到外海。

搭乘至尊公主號舊金山與墨西哥航線的一名71歲男性乘客下船後確診並於昨天過世，成為加州死亡首例、美國死亡第11例。與他同行的另一名友人也確診就醫，根據紐松的說明，至尊公主號的第2名確診病患「情況緊急」。

目前在船上的乘客蘇汪達告訴記者，「之前沒辦法做什麼事情，船只能繼續開」。她說，「我們集體共用欄杆手把、電梯及電梯的按鈕」、「船長一直告訴我們，乘客的健康與安全是他的首要任務」。

「船上的表演秀取消，但是賭場還開放。」一對來自佛羅里達州的夫妻乘客告訴加州當地電視台，「我們有點緊張，我們知道很有可能會被隔離」。這位先生行前多準備兩個星期的藥，帶了筆電。

公主遊輪公司在3日發布通知，規定船上組員過去14天航行中、港、澳、韓、伊朗，以及義大利倫巴底、威尼斯地點者都不准上船。

截至發稿，美國因武漢肺炎的死亡人數達12例，一例來自加州，11例來自華盛頓州。（編輯：馮昭）1090306

（中央社洛杉磯5日綜合外電報導）美國衛生官員今天對停泊舊金山海岸的郵輪上近3500名乘客和船員進行檢測，以查驗是否感染武漢肺炎。（延伸閱讀：至尊公主號多人出現症狀 加州死亡首例曾搭乘）

法新社報導，「至尊公主號」（Grand Princess）郵輪上部分出現類似流感症狀的乘客已接受檢測，這艘郵輪前次航程的一名71歲男性乘客因感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）死亡。

至尊公主號原本昨天應在舊金山靠港，但遭拒絕。

官員表示， 至尊公主號上有2383名乘客和1100名船員，因有乘客和船員出現流感症狀，已將夏威夷出發的航程縮減。

舊金山緊急應變部門主管卡洛爾（Mary Ellen Carroll）告訴記者：「此刻，美國疾病管制暨預防中心（CDC）、加州公共衛生部、州長緊急事務管理署及美國海岸防衛隊正著手查驗，看船上是否出現病毒。」

卡洛爾說，至尊公主號的15天航程期間，有35人出現類似流感症狀，其中多人已恢復健康。

她還表示，一旦檢測結果傳回，CDC和加州官員將決定至尊公主號最適當的停泊處。

加州州長紐松（Gavin Newsom）昨天指出，11名乘客和10名船員可能感染武漢肺炎。這波疫情去年底自中國爆發，現已蔓延全球並造成3000多人死亡。

至尊公主號所屬的公主遊輪公司（Princess Cruises）昨天聲明，前次墨西哥航程後，續留船上的62名乘客被限制留在艙房接受檢測。

上月停泊日本海岸、同屬公主遊輪公司的「鑽石公主號」（Diamond Princess）遭武漢肺炎重創，船上逾700人經檢測為陽性，有6人死亡。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1090306