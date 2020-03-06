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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情12/100

英國武漢肺炎首例死亡確診破百 醫護人員99%沒信心

最新更新：2020/03/06 10:39
英國連日武漢肺炎確診病例暴增，5日累計至116例，且出現第一起死亡病例。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
英國連日武漢肺炎確診病例暴增，5日累計至116例，且出現第一起死亡病例。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

（中央社記者戴雅真倫敦5日專電）英國連日武漢肺炎確診病例暴增，今天累計至116例，且出現第一起死亡病例，但調查訪問1618名醫護人員，有99%認為英國公立醫療體系「國家醫療保健服務」（NHS）沒準備好。（延伸閱讀：法國武漢肺炎暴增至423例 單日新增數最高

防疫資訊

英國的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診人數最近連續刷新，24小時內新增超過30例，今天一舉暴增到116例，突破百人大關，且傳出第一起死亡病例。

英國廣播公司（BBC）報導，死亡病例是一名70多歲女性，原本就因其他疾病而進進出出醫院，在瑞丁市（Reading）皇家伯克郡醫院（Royal Berkshire Hospital）接受治療。

英格蘭首席醫療官惠提（Chris Whitty）說，據信這名病患是在英國境內受到感染。當局正在追溯她的感染源。

儘管疫情這週急遽惡化，但「衛報」（The Guardian）2日報導，國家醫療保健服務1618名醫護人員接受調查訪問時，竟有99%的受訪者認為國家醫療保健服務沒有準備好，僅8人認為準備好了。

調查顯示，儘管英國首相強生（Boris Johnson）保證狀況在控制中，但絕大多數醫護人員不認為NHS準備好面對疫情大爆發。他們憂心NHS目前就已負擔沈重，尤其是重症加護病房數量太少。

進行這份調查的英國醫學會主席帕馬（Rinesh Parmar）說：「強生說他非常有信心國家醫療保健服務能應付2019年冠狀病毒疾病疫情爆發，但我們的調查卻顯示，第一線醫師不同意。」

他說：「真相是國家醫療保健服務早已不堪重負，許多醫師憂心我們的醫療體系無法應付大量湧入的冠狀病毒病患。目前（英格蘭）缺了約1萬名醫師與4萬3000名護理人員，國家醫療保健服務現在要處理的工作就已人手不足了。」

帕馬說：「目前急診室等候時間創下有史以來最糟紀錄，加護病房數量就連提供最重症病人及等待癌症手術的病人都很勉強。」

NHS醫護人員也憂心，部分醫院甚至缺乏口罩等基本工具，而且NHS的專線電話有時候會指示有症狀的病人前往醫院急診室，儘管官員早已警告，這麼做可能會使新型冠狀病毒進一步傳播。（編輯：郭中翰）1090306

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