武漢肺炎擴散美國17州 逾200例確診12人死亡

（中央社洛杉磯5日綜合外電報導）美國華盛頓州金恩郡今天通報一起武漢肺炎死亡病例，全美累計12死。全美並新增57起確診病例，科羅拉多州、田納西州、馬里蘭州、德州及舊金山都出現首例，已有17州受波及。

路透社報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天上午通報境內共149起確診及推定病例，應不含今天新增的57例。

此外，一架直升機把病毒檢驗套件運送到滯留加州海岸的「至尊公主號」（Grand Princess）郵輪上，這艘船原欲停泊舊金山，但因船上至少35人出現類似流感症狀而被拒靠港，而且已有兩起武漢肺炎確診病例與這艘船有關。

至尊公主號郵輪曾搭載武漢肺炎加州死亡首例，郵輪5日駛進美國舊金山外海。（中央社製圖）

華盛頓州金恩郡（King County）是目前美國武漢肺炎病例最集中的地區，當地衛生官員表示，新增確診20例，全郡累計51例、11人死亡；另外一起死亡病例發生在加州。

金恩郡在聲明中表示，郡內疫情趨於嚴峻，現在是關鍵時刻，「所有金恩郡居民應遵循公共衛生建議，我們齊心協力，或許可以在我們的社區遏阻疾病擴散」。

路透社報導，華盛頓州的70起病例中，許多與西雅圖郊區柯克蘭（Kirkland）一所療養院爆發感染有關，包括6人死亡。

搜尋引擎龍頭谷歌（Google）今天加入電子商務平台亞馬遜（Amazon）、社群網站臉書（Facebook）及電腦科技公司微軟（Microsoft）之列，建議在西雅圖一帶的員工在家上班，因為已有部分員工感染病毒。這些企業推出在家上班建議，這個地區將有約10萬人受到影響。

紐約州長古莫（Andrew Cuomo）表示，聯邦政府批准各州動用額外實驗室以擴大檢驗病毒後，紐約州的病例數倍增達到22例。他在記者會中說，總數可能會「持續增加」。

美國衛生官員表示，預期這週公共實驗室可取得足夠的私人企業製造的病毒檢驗工具，數量約有100萬組，可供40萬人檢驗；美國疾管中心這週末前也可供應能檢驗7萬5000人的套件。

最早在中國湖北省武漢市爆發的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎），目前已在全球造成約9萬6000人感染、約3300人死亡。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1090306