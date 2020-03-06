美國武漢肺炎檢測能力不足 專家估算可能已數千人染病

（中央社記者徐薇婷華盛頓5日專電）武漢肺炎在美國迅速蔓延，但政府嚴格規定檢測標準及國內檢測能力不足，引發外界批評及擔憂。專家估計，美國可能有數千人感染，隨著受檢測人數增加，確診數會急遽上升。

面對2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）在美國數州擴散，總統川普（Donald Trump）屢次氣定神閒淡化疫情，告訴民眾不須過度擔心，因為只要隨著天氣暖和起來，冠狀病毒就會「神奇般消失」。不過，美國專家普遍持相反意見，認為國內疫情可能比表面上嚴重得多。

根據「華盛頓郵報」（The Washington Post）疫情統計資料，截至今天晚間7時43分為止，美國2019年冠狀病毒疾病確診病例達230例，死亡人數12人，疫情已擴散至19州。

但在8天前的2月26日，美國只有60例確診病例，也尚未傳出死亡患者。確診數字之所以會在短短8天內增加數倍，除了與武漢肺炎傳播力強有關外，另兩大主因是美國政府先前令人詬病的嚴格檢測標準，及國內檢測能力嚴重不足。

美國傳染病醫生麥卡錫（Matt McCarthy）2日接受財經媒體CNBC訪問時表示，他任職於全美數一數二業務繁忙的醫院，但他早上在急診室照護病人時，手邊卻沒有能檢測新型冠狀病毒的工具，他還必須聯絡、請求衛生單位才能為病人檢測。

麥卡錫說，紐約州截至他受訪當時，全州只檢測了32人，但有些國家光一天就能檢測1萬人，「這根本是國家醜聞」。他估計，美國確診人數下週可能達到數千人，而這就是由於這個檢測問題。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）數據，從疫情爆發至2月26日之間，一共只有445名美國民眾接受過新型冠狀病毒檢測。

美國食品暨藥物管理局（FDA）前局長高特里布（Scott Gottlieb）受訪時也說，目前國內恐藏有許多未確診的感染病患，可能有數千名病人的情況需要確認。他預估，美國確診數量未來將急遽上升，之後才有可能掌握疫情確切擴散情況。

「時代雜誌」（Time）3日報導，在疫情爆發初期，美國國內只有疾管中心旗下2間實驗室及少數州立實驗室有能力檢測武漢肺炎，導致檢測速度遠遠趕不上需求。

而且疾管中心最初檢測標準嚴格，只准許醫生檢測近期到過中國旅遊或接觸過確診病患的疑似病例，引發外界擔心恐有漏網之魚。

2月26日美國爆發第一起社區傳播個案，傳出最初就是因為不符合這套檢測標準，檢測請求遭疾管中心拒絕，讓病患長達4天無法受檢測。外界批評這套標準過於狹隘，大大阻礙感染病患即時確診、隔離及醫治的流程，增加一般民眾感染風險。

在外界強烈批評聲浪下，疾病管制暨預防中心2月27日及3月4日相繼更新、擴大檢測標準；食品暨藥物管理局也於2月29日擴大2019年冠狀病毒疾病檢測法的緊急使用授權（Emergency Use Authorization），允許更多實驗室能申請檢測許可，以加快檢測速度。

防疫指揮官、副總統彭斯（Mike Pence）4日也說，美國政府正努力將2500組檢測工具發送至醫療院所，預計將足夠進行150萬次檢測。

時代雜誌分析，擴大有能力檢測新型冠狀病毒的醫院數目，能幫助政府更正確掌握國內疫情。不過，多位公衛專家提醒，美國目前確診病例算低的原因，只是因為受檢測的民眾太少；隨著受檢測人數增加，病例數可能會攀升。（編輯：郭中翰）1090306