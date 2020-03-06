日提高對韓入境管制 青瓦台：以對等原則因應

韓國武漢肺炎確診人數持續大幅增加，世界各國紛紛提高從韓國入境旅客的管制層級。圖為防疫人員在光州計程車站前進行消毒。（韓聯社提供）

（中央社首爾6日綜合外電報導）日本政府宣布韓國人入境日本必須另外申請簽證，且入境後必須隔離14天，引發韓國政府不滿。青瓦台今天表示，基於對等原則立場，已著手檢討相對應措施。

因應2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，日本首相安倍晉三5日宣布，從中國、韓國入境旅客必須實行隔離14天，且已對中國、韓國發出的簽證失效，若要入境日本，須另外申請簽證。青瓦台對此大表不滿及遺憾，並在今天上午召開國家安全保障會議（NSC），討論相關應對措施。

青瓦台轉述，常任委員在會議中都表示，韓國正採取符合世界標準、具科學性及公開透明的防疫措施，嚴格管制武漢肺炎疫情；相較之下，日本作法消極又不透明，無法取得世界各國的信任。

常任委員們認為，日本政府在沒有與韓國政府事前協商的狀況下採取這種不當措施，韓方難以接受，並會基於對等原則立場，檢討必要的對應方案。韓聯社報導，對應方案可能包括管制日本人訪韓等措施。

此外，會中也就如何因應武漢肺炎這類超越國境的非傳統性安保問題，以及疫情對海外韓人的居留、旅行造成的不利影響等商議應對方案。

不只日本，隨著韓國確診人數持續大幅增加，世界各國紛紛提高從韓國入境旅客的管制層級。韓聯社報導，韓國外交部長康京和今天下午將召開說明會，向駐韓外交使團說明韓國在防疫上的努力，希望各國能重新檢視對韓國入境管制的作法。

根據韓國外交部統計，截至今天上午10時，已有102個國家或地區對來自韓國旅客採取入境管制措施，其中37國禁止14天內訪問過韓國的旅客入境，6國禁止14天內訪問過韓國境內特定地區的旅客入境。（譯者：廖禹揚/核稿：陳惠珍）1090306