菲律賓衛生部：台灣武漢肺炎病例恐非在菲感染

菲律賓衛生部長杜克6日宣布，一名台灣男子造訪菲國後回台確診，研判此人可能在入境菲律賓前就已感染病毒。圖為馬尼拉機場一景。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳妍君馬尼拉6日專電）菲律賓衛生部長杜克今天宣布，菲國首度出現本土武漢肺炎病例，分別是48歲和62歲男子，至於一名台灣男子造訪菲國後回台確診，研判此人可能在入境菲律賓前就已感染病毒。

菲律賓衛生部今天召開2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情通報例行記者會，杜克（Francisco Duque III）、世界衛生組織（WHO）駐菲代表阿貝亞辛格（Rabindra Abeyasinghe）等人出席。

杜克宣布，菲律賓5日確診2例武漢肺炎病例，使菲國確診數上升為5例。

他說，新增確診病例中，一人是48歲菲律賓男性，曾造訪日本，2月25日返回菲國，3月3日出現發燒、發冷症狀，5日確診，目前病情穩定。

另一人是62歲菲律賓男性，無國外旅遊史，2月25日發現咳嗽有痰，之後出現嚴重肺炎症狀，3月5日確診2019年冠狀病毒疾病。

由於菲律賓前3例冠狀病毒疾病確診病患都是來自中國湖北省武漢市的中國公民，這是菲律賓首度確診本國人在境內感染新型冠狀病毒。

杜克說，新增確診病例都在大馬尼拉地區，雖然62歲男子沒有國外旅遊史，但只能說是「本土病例」，要說是否有社區感染還「言之過早」。

至於台灣、日本、澳洲都出現造訪菲律賓後，回國確診的病例，杜克說，其中一例是38歲的台灣男子，他2月28日到3月3日造訪菲國，3月2日於菲律賓出現胃部不適及腹瀉症狀，3日出現喉嚨痛、發燒和不適症狀後於4日就醫，於5日確診感染武漢肺炎。

他說，由於這名台籍病患3月2日就出現相關症狀，顯示患者可能在抵菲前就感染冠狀病毒疾病。

阿貝亞辛格則說，這名台籍病患在菲國只待幾天，但第4天就出現症狀；就新型冠狀病毒潛伏期來說，大部分病例要6到7天才會出現症狀，因此這名病患「很可能在出發前或抵達菲律賓前」就感染冠狀病毒疾病。

杜克說，第2例是44歲日本男子，他2月21日到28日造訪菲國，抵菲前去過柬埔寨、越南、泰國和日本，在馬尼拉期間住過3間旅館。

他說，這名日籍男子2月28日重回泰國，29日出現咳嗽、呼吸困難、發燒等症狀，3月4日回到日本並確診武漢肺炎。

杜克說，由於這名日本男子造訪多國，這顯示他可能是在另一國而非在菲律賓感染武漢肺炎。

他說，第3例是澳洲雪梨居民，她2月13日在馬尼拉參加一場婚禮，之後到馬尼拉以北的龐加辛南省（Pangasinan），她3月2日返回雪梨，3日確診武漢肺炎。

杜克說，關於這起病例，衛生部仍與澳洲的國際衛生條例（IHR）國家對口單位（National Focal Point）確認相關資訊。（編輯：郭中翰）1090306