更多編輯台推薦新聞：
圖解武漢肺炎防疫 個人及社區因應措施一次看
生活

圖解武漢肺炎防疫 個人及社區因應措施一次看

認識台南中國城 命運起伏近40年治安毒瘤變遊憩星鑽
專題

認識台南中國城 命運起伏近40年治安毒瘤變遊憩星鑽

達比修有出現類流感症狀 住院檢查無礙
運動

達比修有出現類流感症狀 住院檢查無礙

武漢肺炎／米津玄師取消台灣演出 近期演唱會異動整理
娛樂

武漢肺炎／米津玄師取消台灣演出 近期演唱會異動整理

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
「我OK你先領」韓國官員以台灣為例 籲民眾禮讓口罩
首頁 / 國際

船上人員接觸過確診病例 厄瓜多軍艦遭隔離

最新更新：2020/03/06 16:19

（中央社基多5日綜合外電報導）厄瓜多當局今天表示，一艘載有50人的軍艦有船上人員與該國武漢肺炎確診首例有過接觸，決定將這艘船隔離到明天。

衛生部表示，雖然這名海軍士兵採檢2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）結果呈陰性反應，這艘軍艦仍將隔離到明天。

負責監督海軍衛生的甘伯斯（Douglas Campos）在西南部城市瓜亞基爾（Guayaquil）召開的記者會上表示：「我們決定對青坡拉索號（BAE Chimborazo）展開隔離。」

流行病學官員巴哈尼亞（Inocencio Bajana）表示，衛生部和海軍在一名成員在厄瓜多「接觸冠狀病毒篩檢呈陽性的親戚」後，決定將這艘軍艦隔離。

衛生部表示：「這名軍艦成員認識（武漢肺炎）篩檢結果呈陽性的其中一名個案。」

當局指的是住在西班牙馬德里附近的一名厄瓜多籍71歲老婦人，她上個月返回厄瓜多，先在首都基多（Quito）近郊機場停留，接著於2月14日抵達瓜亞基爾。

厄瓜多國內其餘確診病例感染源都來自首例，包括今天稍早通報的3例。厄瓜多目前確診總數為13例。（譯者：李佩珊/核稿：陳政一）1090306

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報