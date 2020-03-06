武漢肺炎疫情發燒 北約總部確診3起

（中央社布魯塞爾5日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）今天表示，NATO在比利時的軍事總部通報3起武漢肺炎確診病例，病患是一名平民雇員及其兩名家屬。

這名雇員日前曾赴歐洲疫情嚴重的義大利。武漢肺炎在全球奪走超過3000條人命，大部分死亡案例在中國境內。

北約說，這名雇員和家屬從義大利回來後，並未造訪位於比利時南部蒙斯（Mons）的歐洲盟軍最高指揮部（SHAPE）。

北約在聲明中表示：「在範圍廣闊的歐洲盟軍最高指揮部社區中，出現3起武漢肺炎確診病例。」

聲明中說：「確診病例是國外旅行後『進口』到比利時，病患回國後並沒有進入歐洲盟軍最高指揮部。」

在醫院檢查後，3名病患已經回家隔離，據說他們的病情並不嚴重。

歐洲盟軍最高指揮部是北約軍事指揮官美國上將沃特斯（Tod Wolters）辦公所在地，歐洲盟軍最高指揮部整個「社區」約有5000人，包括軍職人員、平民雇員及家屬。

為了預防武漢肺炎，歐洲盟軍最高指揮部官員旅行受到限制，有些會議改為電話或視訊會議舉行，不必親身與會。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1090306