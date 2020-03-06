更多編輯台推薦新聞：
中華電5G方案出爐 月繳1399元以上自動升級
生活

中華電5G方案出爐 月繳1399元以上自動升級

圖解武漢肺炎防疫 個人及社區因應措施一次看
生活

圖解武漢肺炎防疫 個人及社區因應措施一次看

認識台南中國城 命運起伏近40年治安毒瘤變遊憩星鑽
專題

認識台南中國城 命運起伏近40年治安毒瘤變遊憩星鑽

武漢肺炎／米津玄師取消台灣演出 近期演唱會異動整理
娛樂

武漢肺炎／米津玄師取消台灣演出 近期演唱會異動整理

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
日媒：武漢肺炎台灣防疫有成 關鍵是超前部署與訊息透明
首頁 / 國際

武漢肺炎全球疫情加劇 亞股全面重挫

最新更新：2020/03/06 19:13

（中央社香港6日綜合外電報導）全球武漢肺炎疫情持續惡化，亞洲股市今天收盤全面重挫，東京、雪梨、香港和首爾股市跌幅都超過2%。分析師並警告，疫情危機引發的市場震盪，很可能還會持續一段時間。

儘管多國政府與中央銀行已經或準備祭出刺激經濟措施，但武漢肺炎疫情還在全球迅速蔓延，死亡人數也不斷增加，持續對各國經濟帶來壓力，並引發全球經濟可能落入衰退的疑慮。

目前至少已有85國出現武漢肺炎感染病例，全球確診人數累計近10萬。在疫情還見不到盡頭之下，投資人正在逃離股市等風險較高資產，轉入黃金與日圓等避險資產。

信評機構標準普爾（S&P）今天警告，疫情危機恐令亞太地區今年國內生產毛額（GDP）減少2110億美元（約新台幣6兆3000億元），全年經濟成長率恐僅4%，這將是金融危機以來最低紀錄。

亞洲股市今天收盤全倒。東京股市收挫2.7%，上海股市收跌1.2%，香港股市收挫2.3%，雪梨股市收跌2.8%，首爾股市收挫2.2%，台灣、新加坡、曼谷、威靈頓和馬尼拉股市收盤跌幅也都超過1.5%。（譯者：陳家倫/核稿：張正芊）1090306

延伸閱讀
各國央行擬出手因應疫情激勵市場 亞股多收紅武漢肺炎全球擴散 亞股收盤全面重挫武漢肺炎全球蔓延 亞股全面收黑

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報