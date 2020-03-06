武漢肺炎全球疫情加劇 亞股全面重挫

（中央社香港6日綜合外電報導）全球武漢肺炎疫情持續惡化，亞洲股市今天收盤全面重挫，東京、雪梨、香港和首爾股市跌幅都超過2%。分析師並警告，疫情危機引發的市場震盪，很可能還會持續一段時間。

儘管多國政府與中央銀行已經或準備祭出刺激經濟措施，但武漢肺炎疫情還在全球迅速蔓延，死亡人數也不斷增加，持續對各國經濟帶來壓力，並引發全球經濟可能落入衰退的疑慮。

目前至少已有85國出現武漢肺炎感染病例，全球確診人數累計近10萬。在疫情還見不到盡頭之下，投資人正在逃離股市等風險較高資產，轉入黃金與日圓等避險資產。

信評機構標準普爾（S&P）今天警告，疫情危機恐令亞太地區今年國內生產毛額（GDP）減少2110億美元（約新台幣6兆3000億元），全年經濟成長率恐僅4%，這將是金融危機以來最低紀錄。

亞洲股市今天收盤全倒。東京股市收挫2.7%，上海股市收跌1.2%，香港股市收挫2.3%，雪梨股市收跌2.8%，首爾股市收挫2.2%，台灣、新加坡、曼谷、威靈頓和馬尼拉股市收盤跌幅也都超過1.5%。（譯者：陳家倫/核稿：張正芊）1090306