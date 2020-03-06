韓國取消自日本入境免簽待遇 反擊日對韓防疫措施

因應武漢肺炎疫情，日本首相安倍晉三5日宣布，從中國、韓國入境旅客必須隔離14天，且停止已對中國、韓國發出的簽證，若要入境日本，須另外申請簽證。圖為日本成田機場。（共同社提供）

（中央社首爾6日綜合外電報導）日本以防疫為由，提高對韓國的入境管制措施，引起韓國政府不滿。韓國外交部今天召開記者會發表「相應措施」，包括取消日本入境韓國免簽待遇，並提高旅行警示至2級。

韓聯社報導，韓國外交部宣布自9日凌晨零時起，取消日本入境韓國免簽待遇，並取消所有已對日本發出的簽證許可；從日本入境韓國的其他國籍旅客，也適用特別入境程序。

韓國外交部第一次官（相當於政務次長）趙世暎在記者會表示，之後發給簽證時都會確認申請人的健康狀況，視情況也可能要求提供健康確認書。考量到新規定可能造成在日韓人的不便，趙世暎說，將綜合考量各種因素後提出相應措施。

同時，外交部也宣布自9日凌晨零時起，對日本所有地區旅行警示都提高至2級警示，建議旅客避免前往當地。

因應2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，日本首相安倍晉三5日宣布，從中國、韓國入境旅客必須隔離14天，且停止已對中國、韓國發出的簽證，若要入境日本，須另外申請簽證。

青瓦台對此大表不滿及遺憾，上午召開國家安保會議，表示基於對等原則，不排除採取類似措施；外交部在韓國時間晚上7時45分召開召開記者會，發布前述日本相關入境管制措施。（譯者：廖禹揚/核稿：廖漢原）1090306