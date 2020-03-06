德媒：台灣對抗疫情反應迅速 值得各國借鏡

（中央社記者林育立柏林6日專電）2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情擴大，德國已超過500人確診。德國媒體指出，台灣對抗疫情反應迅速又有效率，值得各國借鏡。

柏林大報每日鏡報（Der Tagesspiegel）今天以「如何向台灣學習」為題報導，台灣人口密度高，與中國往來又密切，本來應該是繼中國後疫情最嚴重的國家，如今確診案例卻不多，令人驚奇。

報導指出，台灣這次對疫情準備充分，主要原因是2003年SARS（嚴重急性呼吸道症候群 ）肆虐後成立的國家衛生指揮中心（NHCC），整合中央疫情指揮中心等單位的業務，能快速協調和應變，背後的主導者副總統陳建仁本身也是傳染病專家。

其次，台灣早在1月27日就決定將全民健保與出入境資料比對，確認過去14天曾去高風險地區的民眾，根據旅遊史對感染風險高的民眾進行居家隔離，並透過手機進行電子監控。政府並統一管理口罩分配，增加防護衣和口罩的產量。

該報指出，儘管台灣對疫情反應快速，比其它國家都有效率，值得借鏡，卻被世界衛生組織（WHO）視為是中國的一部分，被誤植為高風險地區，台灣因此無法獲得國際援助和世衛的即時資訊。

目前在台灣教書的奧地利人何雅幸（Elisabeth Heigl）接受3日出刊的下奧地利新聞報（Niederösterreichischen Nachrichten）訪問時也指出，台灣疫情資訊透明，鑑於SARS的慘痛經驗執行嚴格，民眾也相對配合，控制疫情的成效值得效法。（編輯：高照芬）1090306