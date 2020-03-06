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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情9/100

德媒：台灣對抗疫情反應迅速 值得各國借鏡

最新更新：2020/03/06 22:57
武漢肺炎疫情擴大，德國媒體指出，台灣對抗疫情反應迅速又有效率，值得各國借鏡。（中央社檔案照片）
武漢肺炎疫情擴大，德國媒體指出，台灣對抗疫情反應迅速又有效率，值得各國借鏡。（中央社檔案照片）

（中央社記者林育立柏林6日專電）2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情擴大，德國已超過500人確診。德國媒體指出，台灣對抗疫情反應迅速又有效率，值得各國借鏡。

柏林大報每日鏡報（Der Tagesspiegel）今天以「如何向台灣學習」為題報導，台灣人口密度高，與中國往來又密切，本來應該是繼中國後疫情最嚴重的國家，如今確診案例卻不多，令人驚奇。

防疫資訊

報導指出，台灣這次對疫情準備充分，主要原因是2003年SARS（嚴重急性呼吸道症候群 ）肆虐後成立的國家衛生指揮中心（NHCC），整合中央疫情指揮中心等單位的業務，能快速協調和應變，背後的主導者副總統陳建仁本身也是傳染病專家。

其次，台灣早在1月27日就決定將全民健保與出入境資料比對，確認過去14天曾去高風險地區的民眾，根據旅遊史對感染風險高的民眾進行居家隔離，並透過手機進行電子監控。政府並統一管理口罩分配，增加防護衣和口罩的產量。

該報指出，儘管台灣對疫情反應快速，比其它國家都有效率，值得借鏡，卻被世界衛生組織（WHO）視為是中國的一部分，被誤植為高風險地區，台灣因此無法獲得國際援助和世衛的即時資訊。

目前在台灣教書的奧地利人何雅幸（Elisabeth Heigl）接受3日出刊的下奧地利新聞報（Niederösterreichischen Nachrichten）訪問時也指出，台灣疫情資訊透明，鑑於SARS的慘痛經驗執行嚴格，民眾也相對配合，控制疫情的成效值得效法。（編輯：高照芬）1090306

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