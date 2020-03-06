武漢肺炎擴及全美19州 CNN：增至14死228例

武漢肺炎疫情在美國蔓延，根據美國有線電視新聞網統計的最新數據，目前全美已有19州傳出感染案例，累計14人死亡，以及228個確診和推定確診病例。圖為美國紐約曼哈頓中城街道有民眾戴口罩。（美聯社）

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）武漢肺炎疫情在美國蔓延，根據美國有線電視新聞網（CNN）統計的最新數據，目前全美已有19州傳出感染案例，累計14人死亡，以及228個確診和推定確診病例。

根據CNN，在這14起死亡案例中，13例發生在華盛頓州、1例在加州。

加州死者生前曾搭乘目前位於加州外海的郵輪「至尊公主號」（Grand Princess）。消息傳出後，加州空軍國民兵（California Air National Guard）昨天動用直升機，把篩檢器具空投至郵輪上。

郵輪方面表示，在一些人出現症狀後，醫護人員蒐集了船上45人的篩檢樣本。樣本隨後被送往加州里契蒙（Richmond）一個實驗室進行檢驗。

舊金山緊急應變部門主管卡洛爾（Mary Ellen Carroll）說，在檢驗結果出爐前，至尊公主號必須待在海上不得靠岸。預料結果將於今天揭曉。

至尊公主號所屬的「公主遊輪公司」（Princess Cruises）表示，這艘郵輪上共有2422名乘客與1111名工作人員，總計超過3500人。船上人員分屬54個國籍。

至尊公主號上月曾從舊金山出發前往墨西哥，死亡的加州男子曾參加那次行程。郵輪接著又從舊金山出發前往夏威夷，展開15天旅程，原本預定7日返回。

CNN統計的數據來源包括美國疾病管制暨預防中心（CDC），以及州級和地方政府。其中包括已被地方或州級實驗室檢驗出對病毒呈陽性反應，但尚待CDC聯邦實驗室確認的案例。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1090306