英國武漢肺炎增至163例 政府投入疫苗研發

（中央社記者戴雅真倫敦6日專電）英國武漢肺炎確診病例數暴增，今天飆升至163例，英國政府決定投入4600萬英鎊（約新台幣17.9億元）研發疫苗。

英國的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診人數最近連續刷新，今天一舉暴增到163例，且已經傳出第一起死亡病例。

163例確診病例中，147例位於英格蘭地區，其中29起在倫敦，11起在蘇格蘭，北愛爾蘭有3起，另外2起在威爾斯地區。根據官方紀錄，目前已有超過2萬人進行檢測。

英國廣播公司（BBC）報導，英國政府承諾投入4600萬英鎊研發疫苗，包括目前研發中的8種可能疫苗。這些經費也將用於資助貝德福郡（Bedford）的一間實驗室，研發在20分鐘內就能得出結果的檢測方式。然而，研發的後續測試可能還需要花上6個月。

報導指出，這項快速檢測方式很像驗孕測試，利用唾液或針刺驗血。這間實驗室已經替伊波拉病毒、黃熱病與麻疹研發出類似檢測方法。相較下，目前的檢測方式需要花上幾天才能得出結果。

政府科學顧問已經表示，目前的疫苗研發工作不太可能來得及用於當前的疫情大爆發。（編輯：張佑之）1090306