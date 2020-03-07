武漢肺炎至尊公主號21人確診 彭斯：船將轉停非商業港口

泊靠舊金山外海的至尊公主號（圖）郵輪上有21人篩檢對武漢肺炎呈陽性反應。（圖取自twitter.com/PrincessCruises）

（中央社記者江今葉華盛頓6日專電）美國副總統彭斯今天表示，至尊公主號初步檢測結果顯示，有21人感染武漢肺炎，其中包括19名船員與2名乘客；船將在週末轉往非商業港口停靠，船上人員將進行檢測。

彭斯（Mike Pence）今天與總統武漢肺炎工作任務小組在白宮召開記者會。他首先說明停靠在加州舊金山外海的至尊公主號（Grand Princess）郵輪初步檢測結果。

他表示，共對46人進行2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）檢測，其中21人呈現陽性反應，確認感染武漢肺炎，其中包括19位船員與2位乘客。其他24人呈現陰性反應，另一人尚未確認。

彭斯也表示，至尊公主號將在週末從現在停靠的舊金山外海轉往非商業碼頭停靠，船上人員將在港口進行檢測，需要隔離的人將進行隔離，以遏止疫情蔓延，保護健康民眾。

彭斯並多次重申，目前美國民眾感染武漢肺炎的風險仍低，但提醒年長者與慢性病患小心謹慎。

至尊公主號於2月11日從舊金山出發前往墨西哥，2月21日返回舊金山，之後前往夏威夷，原訂3月5日抵達墨西哥，3月7日返回舊金山結束行程。

但加州3月4日出現首起武漢肺炎死亡病例，是一名71歲男性，曾搭乘至尊公主號舊金山前往墨西哥航線。郵輪隨即取消停靠墨西哥，直接駛回舊金山外海停靠。目前船上連同船員與乘客約3500人。（編輯：林憬屏）1090307