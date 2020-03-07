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武漢肺炎／韓國大邱公寓封樓 141名住戶46人確診
首頁 / 國際

武漢肺炎／美國務卿不顧中國反對 連兩天稱武漢病毒

最新更新：2020/03/07 11:11
美國國務卿蓬佩奧（圖）仍為新型冠狀病毒取新名，5日起連續兩天稱它為「武漢病毒」。（中央社檔案照片）
美國國務卿蓬佩奧（圖）仍為新型冠狀病毒取新名，5日起連續兩天稱它為「武漢病毒」。（中央社檔案照片）

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）儘管首先爆發武漢肺炎疫情的中國大力反對，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）仍為新型冠狀病毒取新名，連續兩天稱它為「武漢病毒」。

蓬佩奧昨天和今天公開談到2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情時，都說是「武漢病毒」或「武漢冠狀病毒」造成。中國湖北省武漢市是這波疫情重災區。

蓬佩奧在美國媒體CNBC訪談中被問及如何看待北京當局成功控制疫情時，他說：「我很高興你今天稱讚了中國共產黨，但謹記這是武漢病毒所造成的。」

中國外交部發言人趙立堅本週在新聞簡報會上被問及有關「武漢病毒」和「中國病毒」等詞彙時表示，媒體使用這些名稱「極不負責任」。

他表示，個別媒體在沒有任何事實依據的情況下，妄稱新型冠狀病毒是「中國病毒」，企圖讓中國背上製造疫情災害的黑鍋，完全是別有用心。他說，新型冠狀病毒肺炎疫情是世界各國面臨的共同挑戰。

他強調，目前病毒溯源工作仍在進行中，尚無定論。

蓬佩奧拒絕接受中國聲稱病毒可能是從其他地方傳出的說法，他表示，北京當局未分享更多資訊「令人非常失望」。

他在CNBC訪問中說道：「我很高興他們努力因應，但不少中共官員都已表示這（病毒）從武漢傳出。」（譯者：黃靖貽/核稿：盧映孜）1090307

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