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抗武漢肺炎 G20財長承諾採取適當財政金融措施

最新更新：2020/03/07 12:10

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）20國集團（G20）各國財政部長和央行總裁今天承諾採取「適當」財政和金融措施，因應武漢肺炎疫情，保護經濟成長免受疫情衝擊。

G20各國財長和央行總裁上個月在沙烏地阿拉伯首都利雅德集會，G20輪值主席國沙烏地發布聯合聲明表示，他們樂見各國推動多項措施和計畫支持經濟活動。

G20說：「我們準備好採取進一步行動，包括財政和金融措施，適當地協助因應疫情，在現階段支持經濟活動，並維持金融系統的彈性。」

七大工業國集團（G7）各國財長3日也曾承諾動用一切適當政策工具，在疫情爆發期間，達到有力穩定的經濟成長。隨後G20跟進發布這份經過美國財政部發言人證實的聲明。

G20各國財長2月22日至23日在利雅德舉行的會議上，要求各國監控2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，並表示他們準備好因應相關風險。

在那之後，武漢肺炎疫情在中國以外地區快速擴散，造成全球金融市場動盪，並促使美國聯邦準備理事會（Fed）調降基準利率2碼（0.5個百分點）。G20今天的聲明更具體提到財政和金融政策措施。

G20各國財長也表示，他們將與國際社會合作，協助開發中國家因應疫情衝擊。（譯者：黃靖貽/核稿：盧映孜）1090307

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