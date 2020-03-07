從義大利返國後確診 泰國再增2起武漢肺炎

（中央社記者呂欣憓曼谷7日專電）泰國政府今天宣布再增加2起武漢肺炎確診案例，2人是在義大利工作的泰國男子，讓泰國的確診案例達到50起。

泰國公衛部常務次長蘇坤（Sukhum Kanchanapimai）在今天的記者會中表示，泰國再增加2起武漢肺炎確診案例，這2人都是在義大利工作，近期返回泰國的40歲男子。

這2人和公共衛生部5日宣布一起從義大利返泰後確診的泰國男子是同一個團體的成員，團體共6人，其他3人初步檢查是陰性反應，但仍需持續觀察。

泰國5日發布正式的政府公告，確認武漢肺炎危險傳染性國家是中國（含香港和澳門）、韓國、義大利和伊朗，但公告中沒有提到隔離相關措施。

公衛部常務次長蘇坤昨天表示，泰國是建議從這4個國家來的所有人配合自我隔離政策；疾病管制局副局長塔那拉（Tanarak Plipat）表示，從這4個國家來的旅客要每天向泰國官方通報健康狀況，否則可能會面臨罰款。

但蘇坤和塔那拉並沒有提到這樣的政策何時上路。

截至今天為止，泰國共有50個2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診案例，31人康復出院，18人在住院治療，1人死亡。（編輯：高照芬）1090307