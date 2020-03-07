越南防堵武漢肺炎 面對最大投資國也不改色

（中央社河內7日綜合外電報導）武漢肺炎橫掃全球，越南不僅成功治癒16例，3週來更只有4起新增病例，獲世衛官員肯定。為了防疫，越南不惜對最大投資國韓國，祭出旅客入境必須隔離14天的嚴控措施。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）自去年12月底在中國爆發以來，疫情迄今已蔓延全球逾90個國家和地區，通報確診人數也突破10萬，更有超過3500人因感染武漢肺炎而死。

然而，與中國經貿、人員往來頻繁，又有逾千公里陸路邊界的越南，自1月23日在胡志明市首度發現確診的2名中國公民後，迄今總計僅通報20起確診病例，其中有16人已治癒。

如此抗疫成果，連世界衛生組織（WHO）官員也稱值得效法。

WHO駐越南代表朴啟東（Kidong Park）告訴「半島電視台」（Al-Jazeera），越南防疫要歸功於越南政府在疫情爆發之初就「啟動因應措施」，包括加強監測、預防感染、強化衛生機構的個案管理、明確的風險傳播訊息與多部門合作等。

越南政府對疫情所做出的迅速反應被認為是致勝關鍵。早在2月1日，當確診病例達6例時，越南就宣布武漢肺炎是傳染病。隨著確診病例陸續傳出，越南衛生部2月13日即封鎖擁有5起確診病例的永福省平川縣山雷村（Son Loi）20天。

越南教育部更指示所有中小學，必須在學生開學之前，對所有教室進行消毒。當學生返校以後，要開始量體溫，也要準備健康表格來監測學生的情況，並且提醒學生勤洗手的衛生習慣。

境內嚴控之餘，也出手防堵境外輸入，在韓國陸續爆發確診病例之時，越南就要求自韓國入境者都要隔離14天，且這項措施並未對越南永久居民及公民豁免。

值得注意的是，韓國是越南最大投資國，許多韓國大公司在越南都有廠區，包括樂金電子公司（LG Electronics）和樂天集團（Lotte Group），至於手機大廠三星在越南則有兩座智慧型手機工廠，生產全球近半Galaxy系列手機。

如今，在越南的韓國人口數量約有20萬，居東南亞各國之冠。但這些人現在從韓國回到越南時，都需要隔離14天，讓外界看見越南對防疫的嚴謹態度。

此外，為了讓防疫宣導「深入人心」，越南政府也推出了一首歌詞與旋律很洗腦的「洗手歌」，並在網路上爆紅，YouTube迄今已有逾727萬次觀看次數。

這首「洗手歌」由越南流行歌曲「忌妒」（Ghen）所改編，歌詞簡單易懂：「洗手，搓搓搓！不要摸眼睛、鼻子、嘴巴！不要去人擠人的地方！讓我們一起對抗武漢肺炎！」（譯者：陳家倫/核稿：陳昱婷）1090307