印度增兩起武漢肺炎疑似病例 克什米爾小學關閉

（中央社記者康世人新德里7日專電）印度控制克什米爾地區出現兩起疑似感染武漢肺炎的病例，繼新德里之後，當局今天宣布，所有小學關閉至3月31日止。印度總理莫迪也召集相關部會檢討疫情對策。

印度最新中央直轄區計畫署秘書長堪索（Rohit Kansal）推文說，查摩縣收到了兩個疑似感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）病例的樣本檢驗報告，含病毒量很高，呈現陽性的可能性很高。

堪索的推文指出，這兩名疑似病例被送到查摩醫學院（GMC Jammu）隔離，狀況穩定，當局遵循所有準則處理此案。

由於這兩起疑似病例引發當地恐慌，堪索宣布，在查摩與克什米爾中央直轄區（即印度控制克什米爾）查摩（Jammu）和森巴（Samba）兩縣的所有小學即日起關閉，直到3月31日為止。

他的推文補充，查摩與克什米爾中央直轄區的班迪波拉（Bandipora）、巴拉穆拉（Baramulla）、斯利那加（Srinagar）和巴德加姆（Budgam）等4縣市的小學持續關閉到3月31日。

印度新德里電視台（NDTV）報導，一名美國遊客從印度東北前往不丹，確診感染武漢肺炎，至少有127人與這名美國遊客接觸過，當局已進行追蹤。

此外，「今日印度」（India Today）引述未具名官員的說法指出，一架從德黑蘭起飛的航班，今天上午搭載滯留伊朗的一些印度人以及在伊朗疑似感染武漢肺炎病患的檢體回到新德里，以便進一步進行化驗檢測。這架班機已於傍晚5時30分抵達新德里。

根據印度官方統計，印度迄今一共出現31起確診感染武漢肺炎的病例，且已出現社區傳播。

為了解疫情最新情況，根據印度總理辦公室發出的聲明，印度總理莫迪中午召集衛生與福利部長瓦德漢（Harsh Vardhan）、外交部長蘇杰生（S. Jaishankar）及國防、衛生、醫藥、民航、住宅、航運等相關部會官員及官方智庫Niti Ayog的成員，召開審視與檢討會議。

瓦德漢在會中簡報了衛生與福利部及相關部會針對武漢肺炎疫情當前情況所採取的應對措施，以及入境關卡及社區監控、實驗室支持、醫院準備、後勤和風險溝通等重點措施。

與會官員在會中也討論了機場、港口和陸地入境站持續保持警惕的相關措施，還有社區監控及確保足夠的藥品、隔離床位等問題。（編輯：周永捷）1090307