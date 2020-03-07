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新增3例武漢肺炎確診 印度累計達34例

最新更新：2020/03/07 22:52

（中央社記者康世人新德里7日專電）印度衛生福利部今天表示，印度新增3起武漢肺炎確診病例，累計病例達到34例，且已出現社區傳播。

印度衛生福利部晚間發出聲明說，新增3起2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）病例中，有2個病例曾從拉達克（Ladakh）到伊朗旅行；另1病例則曾有從坦米爾那都省（Tamil Nadu）到阿曼（Oman）旅行的歷史。

此外，有一名美國遊客從印度東北前往不丹，被確診感染武漢肺炎，印度衛生福利部指出，已有150多名相關接觸者受到追蹤及監控。

印度衛生福利部表示，上午從伊朗收到108個檢體，全印度醫學院（AIIMS）正在對這些檢體進行檢測；而6名印度醫學研究委員會的科學家已帶著價值1億盧比（新台幣4000萬元）的設備和試劑前往伊朗，以便在當地建立實驗室。

由於有超過2000名印度人滯留在伊朗，他們希望能夠返回印度。為不讓印度國內的檢疫工作超過負荷，印度決定派上述科學家進駐伊朗，先在當地進行篩檢，再讓他們搭專機返回印度。

印度衛生福利部說，全印度已有52個實驗室正在對檢體進行武漢肺炎病毒檢測，還有另外57個實驗室提供病毒運輸管培養基和拭子以便第一線採集檢體。

為阻止境外移入病例，印度已經提升所有國際機場檢疫篩檢工作。衛生福利部表示，機場已對7108個航班的72萬6122名旅客進行篩檢；從昨天到今天上午，就有573個航班的7萬3766名旅客已在機場接受篩檢。（編輯：周永捷）1090307

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